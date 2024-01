Tại TP.HCM, trong dịp Tết Dương lịch 2024, các doanh nghiệp lữ hành tiếp tục triển khai trên 100 sản phẩm du lịch hấp dẫn, đa dạng. Theo thống kê, khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí ước khoảng 1.650.000 lượt, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 1.600.000 lượt). Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 225.700 lượt, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Công suất phòng ước đạt khoảng 87%.

Khách quốc tế đến TP.HCM dịp này ước khoảng 46.528 lượt tăng 86,1% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 25.000 lượt). Doanh thu du lịch ước khoảng 6.400 tỷ đồng, tăng 7,7 % so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 5.943 tỷ đồng).

Khách du lịch nước ngoài đến Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao, đặc biệt là khách tàu biển - dòng khách du lịch cao cấp đến từ Châu Âu, Mỹ, Úc, Nhật…

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, thành phố ước đón 402.000 lượt khách, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 72.000 lượt khách, tăng 2,1 lần. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 1.500 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong 3 ngày nghỉ, công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn ước đạt khoảng 60% (trong đó khách nội địa ước đạt khoảng 35,3%; khách quốc tế đạt khoảng 24,7%), tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2023. Một số khách sạn, căn hộ hạng 4-5 sao có công suất sử dụng phòng cao như: Khách sạn Capela 90%, Lacasa Hotel khoảng 90%, Grand Vista Hà Nội 76,4%, Lasieta 85%, Flower Garden 84%...

Biển người tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: Thạch Thảo

Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng thông tin, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp Noel và Tết Dương lịch 2024 ước đạt khoảng 261.000 lượt khách, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách nội địa ước đạt 123 ngàn lượt khách, khách quốc tế ước đạt 138 ngàn lượt khách. Khách quốc tế chủ yếu là khách Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Ấn Độ, Đông Nam Á (Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philipines...).

Quảng Nam ước đạt 103 nghìn lượt khách, tăng 130% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, khách quốc tế ước đạt 91 nghìn lượt, tăng 169% so với cùng kỳ năm 2023, khách nội địa ước đạt 12 nghìn lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023. Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể dục và Thể thao tỉnh Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng, trong dịp Tết Dương lịch năm nay, lượng khách quốc tế tăng mạnh cả về tham quan và lưu trú so với cùng kỳ năm 2023; còn lượng khách lưu trú du lịch nội địa giảm hơn 30%. Công suất sử dụng phòng đối với khách sạn 4-5 sao tại các khu vực gần và trong khu phố cổ đạt khoảng 80-90%; các cơ sở lưu trú xa khu trung tâm và gần biển công suất thấp...

Đoàn du khách đến từ Ý xem đẽo tre nghệ thuật khi đến với phố cổ Hội An ngày đầu năm. Ảnh: Công Sáng

Tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng trong 03 ngày tại Khánh Hòa đạt 465.902 lượt, công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú khoảng 73,54%. Khách quốc tế đạt 35.500 lượt, gấp hơn 5 năm lần so với cùng kỳ năm 2023.

Theo thông tin cung cấp từ Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, từ 30/12/2023 đến ngày 01/01/2024, bình quân mỗi ngày có khoảng 24 chuyến bay nội địa và 28 chuyến bay quốc tế đến sân bay Quốc tế Cam Ranh. Đồng thời, ngày 31/12/2023, tàu du lịch cao cấp mang tên Westerdam đã cập Cảng Nha Trang với 2.000 khách tham quan.

Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, địa phương này đón 120.708 lượt khách. Trong đó có khách quốc tế đạt 15.454 lượt khách. Công suất sử dụng buồng phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 63,2%. Tổng thu từ du lịch đạt 369 tỷ đồng. Riêng thành phố Phú Quốc đón 88.209 lượt khách; trong đó có 15.029 lượt khách quốc tế.

Trưởng phòng Văn hoá thông tin TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ, ước lượng khách đến Đà Lạt đạt hơn 140.000 lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt 5.000 lượt, khách nội địa 135.000 lượt. Các khách sạn từ 3 đến 5 sao ở trung tâm phục vụ với công suất trên 80%.

Ước lượng khách trong 3 ngày ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 Lào Cai đón 155.600 lượt khách, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2023 (123.000 lượt), trong đó, khách du lịch nội địa đạt 135.100 lượt, khách quốc tế đạt 20.500 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 467 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023 (429 tỷ đồng), trong đó tổng thu từ khách quốc tế đạt 86 tỷ đồng.

Thị xã Sa Pa đón khoảng 85.400 lượt khách, thành phố Lào Cai đón khoảng 42.900 lượt khách. Riêng Khu du lịch Sun World Fansipan Legend tính từ ngày 30/12/2023 đến 10h ngày 01/01/2024 đón 19.800 lượt khách. Công suất phòng nghỉ toàn tỉnh ước đạt khoảng 75% (riêng tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa ước đạt khoảng 90 - 95%).

Bà Rịa Vũng Tàu đón và phục vụ khoảng 209.020 lượt khách, tăng 43,19% so với cùng kỳ năm 2023 (209.020 lượt/145.968 lượt). Trong đó, khách quốc tế là 9.018 lượt khách, tăng 55,1% so cùng kỳ năm 2023. Doanh thu từ du lịch đạt khoảng 170,492 tỷ đồng, tăng 58,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Bình Thuận đón được khoảng 105.000 lượt khách du lịch. Các cơ sở lưu trú bình quân đạt từ 60-65% công suất phòng, tập trung tại các cơ sở 4-5 sao và tương đương, cao điểm là ngày 31/12. Lượng khách tập trung lớn ở khu vực Hàm Tiến, Mũi Né, Tiến Thành,… Doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 230 tỷ đồng.

Bình Định ước đón 129.900 lượt khách, tăng 85% so với năm 2023. Doanh thu du lịch ước đạt 103 tỷ, tăng 21% so với năm 2023. Các cơ sở lưu trú du lịch ước đón gần 38.200 lượt khách, chiếm khoảng 40% đến 45% công suất phòng.

Ninh Bình ước đón 312.964 lượt khách, tăng 21,2% so với dịp Tết Dương lịch năm 2023. Trong đó có 29.448 khách quốc tế, tăng 147,5% so với năm 2023. Doanh thu du lịch đạt 420 tỷ đồng, tăng 10,52% so với cùng kỳ. Công suất phòng bình quân đạt trên 70%, nhiều khu nghỉ, khách sạn 5 sao đạt công suất 100%.

Lượng khách đến Hà Giang là 89.000 lươt người, trong đó khách nước ngoài đạt 6.100 lượt người. Doanh thu trên 220 tỷ đồng.

Một số tuyến đường tại Hà Giang ùn tắc vì lượng khách quá đông. Ảnh: Thùy Chi

Theo báo cáo của Sở Du lịch, tổng lượt khách du lịch đến Nghệ An trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch ước đạt 90.000 lượt khách, bằng 112% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu du lịch đạt trên 200 tỷ đồng.

PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa thông tin, Thanh Hóa ước đón được 105.000 lượt khách du lịch, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu du lịch ước đạt khoảng 142 tỷ đồng, tăng 43,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó Thành phố Thanh Hóa đón được 45.700 lượt khách, khu du lịch Pù Luông đón 14.600 lượt khách; thị xã Nghi Sơn đón được 6.800 lượt khách... Công suất sử dụng phòng bình quân đạt khoảng 21%.