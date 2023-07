CTCP Chứng khoán Hòa Bình (HBS) vừa công bố thông tin về việc xin từ nhiệm của ông Trịnh Thanh Giảng, Chủ tịch HĐQT.

Trong đơn ký ngày 24/7, ông Giảng cho biết, vì lý do cá nhân nên không đủ thời gian để thực hiện tốt vai trò Chủ tịch HĐQT.

Ông Giảng làm Chủ tịch HĐQT của Chứng khoán Hòa Bình nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ tháng 10/2022.

Theo báo cáo chi thù lao năm 2022 của Chứng khoán Hòa Bình, các thành viên HĐQT và ban kiểm soát là 0 đồng. Năm 2023, mức lương của chủ tịch là 40 triệu đồng/tháng, chưa kể khoản thưởng lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.

Trong 2 năm gần đây, Chứng khoán Hòa Bình đã thay 2 chủ tịch là bà Nguyễn Thị Loan và ông Trần Kiên Cường.

Năm 2021, Công an Thành phố Hà Nội quyết định khởi tố bà Nguyễn Thị Loan vì những sai phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Đông Anh. Theo tài liệu điều tra, hành vi của các bị can đã gây thiệt hại tài sản nhà nước khoảng 200 tỷ đồng.

Sau đó, ông Trần Kiên Cường đã đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT thay bà Loan. Nhưng chỉ 1 thời gian ngắn, ông Cường cũng từ nhiệm chức vụ này với lý do cá nhân.

Thị trường chứng khoán còn một số sự kiện quan trọng khác của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn.

* MWG: CTCP Đầu tư Thế giới Di động ghi nhận tổng doanh thu trong 6 tháng đầu năm đạt 56.570 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Doanh thu của hai chuỗi Thế giới Di động và Điện Máy Xanh là 41.500 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ. Doanh thu chuỗi Bách hoá Xanh là 13.600 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

* DBC: CTCP Tập đoàn Dabaco công bố báo cáo tài chính quý II/2023. Doanh thu thuần của tập đoàn đạt 3.473 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 đạt 5.787 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý II/2023 đạt 327 tỷ đồng.

* APF: CTCP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi ghi nhận doanh thu thuần trong quý II đạt 1.362 tỷ đồng. Lãi sau thuế đạt trên 60 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của APF đạt gần 3.353 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 104 tỷ đồng.

* WSS: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Chứng khoán Phố Wall (WSS) với loạt vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 702,5 triệu đồng.

* AAS: UBCKNN đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán SmartInvest. Tổng số tiền xử phạt là 162,5 triệu đồng.

* SBT: CTCP Đầu tư Thành Thành Công, cổ đông lớn của CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa đã bán ra hơn 31,19 triệu cổ phiếu SBT, từ ngày 11/7 đến 24/7 theo phương thức thỏa thuận.

* SHS: Ông Nguyễn Chí Thành, Phó tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đăng ký bán toàn bộ hơn 1,11 triệu cổ phiếu SHS sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 27/7 đến 25/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* MST: CTCP Đầu tư MST thông qua chủ trương mua 10 triệu cổ phiếu VC2 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 trong đợt chào bán riêng lẻ, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

* TNG: Ông Nguyễn Đức Mạnh, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Thương mại TNG đã mua được 370.000 cổ phiếu, trong tổng số 1 triệu cổ phiếu TNG đăng ký mua từ ngày 19/6 đến 19/7. Ông Mạnh đang nắm giữ hơn 8,45 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,44%.

* HSG: Nhóm Dragon Capital đã bán ra 1,035 triệu cổ phiếu HSG của CTCP Tập đoàn Hoa Sen để giảm sở hữu từ 7,03% về còn 6,87% vốn điều lệ.

Chốt phiên 26/7, VN-Index tăng 4,94 điểm (+0,41%), lên 1.200,84 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 912,3 triệu đơn vị, giá trị 17.951,6 tỷ đồng.

HNX-Index giảm 0,73 điểm (-0,31%), xuống 236,2 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 75,9 triệu đơn vị, giá trị 1.281,7 tỷ đồng.

UPCoM-Index tăng 0,02 điểm (+0,02%), lên 88,6 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 49,8 triệu đơn vị, giá trị 1.808,5 tỷ đồng.

Nhận định thị trường phiên giao dịch ngày 27/7, theo Chứng khoán SHS, VN-Index có phiên tăng thứ 4 liên tiếp cho thấy động lực tăng của thị trường. Chỉ số đã đóng cửa trên ngưỡng cản 1.200 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản suy giảm so với các phiên trước và độ rộng nghiêng về hướng tiêu cực cho thấy sự thận trọng đang gia tăng.

Xu hướng tăng điểm trung hạn đã hình thành và được xác nhận với kỳ vọng trước mắt sẽ hướng tới khu vực 1.300 điểm. Trong ngắn hạn, thị trường sẽ xuất hiện các nhịp điều chỉnh xen kẽ trong xu hướng tăng với kháng cự gần tại 1.205-1.210 điểm, mốc hỗ trợ gần nhất quanh 1.185 điểm.