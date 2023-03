Liên quan đến vụ khách hàng tố bị mất tiền tiết kiệm đang gây xôn xao dư luận, ngày 17/3, Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) phát thông cáo báo chí liên quan đến khách hàng Hồ Thị Thuỳ Dương (46 tuổi, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) có khoản tiền 46,9 tỷ đồng gửi tại Phòng giao dịch ngân hàng Sacombank TP Cam Ranh bị mất.

Trong đơn tố cáo trước đó, bà Dương cho biết, tháng 5/2022, bà phát hiện tài khoản của mình bị mất. Kết quả sao kê cho thấy, tài khoản của bà Dương có tổng cộng 12 giao dịch (9 giao dịch rút tiền mặt, 3 giao dịch chuyển khoản) diễn ra từ 4/5/2022 đến 14/6/2022, với số tiền 46,9 tỷ đồng.

Theo bà Dương, các giao dịch đều diễn ra trong thời gian 18-21h (ngoài giờ hành chính) và bà không thực hiện các giao dịch trên, cũng không ủy quyền cho ai thực hiện các giao dịch.

Phía Ngân hàng Sacombank cho rằng, bà Dương cung cấp thông tin một chiều, chưa đầy đủ và phản ánh không đúng bản chất sự việc. Ngân hàng kiểm tra hồ sơ, phát hiện có bằng chứng vay mượn, hợp tác làm ăn ngoài xã hội giữa bà Dương và một số cá nhân nguyên là cán bộ nhân viên Phòng giao dịch Cam Ranh trong nhiều năm.

Đến nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã có phiếu chuyển đơn của bà Dương đến Công an tỉnh Khánh Hòa để điều tra. Cục Cảnh sát hình sự cũng có văn bản về việc chuyển đơn của bà Dương đến giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa xem xét, giải quyết.