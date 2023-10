Buổi Phúc Anh giới thiệu sản phẩm có sự góp mặt của thầy giáo - NSND Tạ Minh Tâm, cháu ruột - Hoa hậu Đỗ Thị Hà và bạn diễn ăn ý Hứa Vĩ Văn.

Hoa hậu Việt Nam 2020 nói: "Vì quan hệ họ hàng, tôi phải gọi 'cô Phúc Anh' dù không cách nhau nhiều tuổi. Cô tôi rất trẻ trung, xinh đẹp, mỗi lần gọi 'cô' lại thấy hơi có lỗi".

Về việc không mời cháu ruột đóng MV, Phúc Anh chia sẻ: "Hà rất xinh đẹp, nổi tiếng, còn gì tự hào hơn khi trong nhà có hoa hậu. Tuy nhiên ở MV này, tôi giao phó quyền chọn diễn viên cho đạo diễn Ứng Duy Kiên. Chắc chắn tôi sẽ mời Hà đóng những MV tới khi đã thiết kế một nhân vật có câu chuyện phù hợp".

Album gồm 9 bài do Phúc Anh sáng tác: Em mới mỗi ngày, Kẻ cắp em, Thena, Kẻ chăn cừu đơn độc, Mùa thứ 5, Trở về không, Em vẫn còn thương anh, Hoa của rừng và Thank you.

Ca sĩ Phúc Anh bên cháu gái - Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Album như cuốn nhật ký kể về cuộc đời một cô gái từ lúc thơ ngây như đứa trẻ, mơ mộng tương lai tươi đẹp trong Em mới mỗi ngày đến những những rung động đầu đời của Kẻ cắp em. Cô lớn lên, trải nghiệm tuổi trẻ, bắt đầu nổi loạn trong Thena, Hoa của rừng và nhận lấy đau khổ trong Mùa thứ 5, Em vẫn còn thương anh.

Đến độ tuổi nhất định, cô quay về bản ngã (Trở về không) - những gì hoang sơ nhất và hiểu sứ mệnh của mình. Khi hành trình dần đi đến hồi kết, cô gái nhận ra mình chỉ là Kẻ chăn cừu đơn độc nhưng vẫn gửi lời cảm ơn (Thank you) đến cuộc đời. Cô biết ơn những người đã đến rồi đi, tin rằng mọi gặp gỡ và chia ly đều do nhân duyên.

Nhạc sĩ Trần Hữu Tuấn Bách - từng sản xuất âm nhạc cho các bộ phim như Em là bà nội của anh, Tiệc trăng máu, Em và Trịnh... phụ trách phần nghe của album. Anh theo đuổi nhạc cinematic (nhạc điện ảnh) 10 năm nay nên rất hòa hợp khi làm việc cùng Phúc Anh.

"Album này là lần đầu tôi làm nhạc cinematic độc lập, không gắn với bộ phim nào nên có cơ hội 'tung hoành' toàn bộ sức lực", Trần Hữu Tuấn Bách nói.

Trích đoạn MV 'Thena'

Tại sự kiện, Phúc Anh chiếu sớm 3 MV Thena, Trở về không và Kẻ chăn cừu đơn độc trước truyền thông. Bài hát chủ đạo cùng tên album Thena hiện đã phát hành trên các nền tảng trực tuyến.

Thena lấy cảm hứng từ câu chuyện thật về một bộ lạc chỉ toàn phụ nữ trong rừng già. Vì không có đàn ông, họ tự lập, mạnh mẽ, có sức sinh tồn và chiến đấu cao. Để duy trì nòi giống, phụ nữ trong bộ lạc sẽ tìm bắt cóc các chàng trai bộ lạc khác thực hiện việc sinh nở.

Trong MV, chàng trai bị bắt cóc cương quyết phản kháng. Anh si mê nữ thần Thena tượng trưng cho sự phồn vinh, trí tuệ và hạnh phúc, ngày đêm gọi tên cô khiến các nữ chiến binh bộ lạc ganh tỵ, đau khổ.

Ứng Duy Kiên - từng đạo diễn nhiều MV của Tóc Tiên, Soobin, Trúc Nhân, Chipu... xây dựng bộ lạc nữ giới với phong cách cinematic tương đồng với âm nhạc. Các cảnh quay được thực hiện trong bối cảnh studio thiết kế cầu kỳ, hoành tráng.

Ca sĩ Phúc Anh trong tạo hình nữ thần.

Phúc Anh tên thật là Trần Thị Hồng Phúc, sinh năm 1992 trong một gia đình có truyền thống giáo dục, không ai theo đuổi nghệ thuật.

Cô bộc lộ năng khiếu và đam mê ca hát từ bé, lớn lên quyết liệt theo đuổi giấc mơ nên cha mẹ chiều, thôi ép con gái theo nghề ngân hàng.

Phúc Anh là thủ khoa đầu vào Nhạc viện TP.HCM, được thầy - NSND Tạ Minh Tâm dìu dắt và tốt nghiệp loại Xuất sắc; đồng thời tốt nghiệp thủ khoa Trường Đại học Văn hóa Nghệ Thuật Thanh Hóa.

Khi được đào tạo bài bản, Phúc Anh tìm thấy đam mê ở nhạc cinematic còn mới ở Việt Nam - phong cách pha trộn nhiều thể loại khác nhau để tạo ra âm nhạc giàu tính gợi hình như phim điện ảnh.

"Tôi quan tâm nhạc cinematic từ nhiều năm trước, mãi không thấy ai khai thác nên quyết định theo đuổi phong cách mà mình 'trót yêu' này. Nhạc cinematic không hề khó nghe, thể loại nào cũng có thể làm phong cách này tùy thuộc vào tư duy của người nghệ sĩ", ca sĩ chia sẻ.