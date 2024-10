Cô dâu hào môn chính thức lọt cửa kiểm duyệt và bị dán nhãn T18 khi ra rạp vào ngày 18/10. Ê-kíp chấp nhận để phim bị hạn chế khi tiếp cận với đông đảo khán giả vì muốn giữ lại nhiều hình ảnh và ngôn từ táo bạo trong phim. Clip hậu trường vừa hé lộ những kỷ niệm khó quên của dàn cast trăm tỷ bảo chứng phòng vé như: Kiều Minh Tuấn, Lê Giang, Thu Trang, NSND Hồng Vân, Uyển Ân...

Chia sẻ về cơ duyên quy tụ được những cái tên lớn trong showbiz, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho hay: “Đối với tôi, rất khó để phim ảnh nói chung có thể mời nhiều diễn viên hạng A cùng tham gia. Điều kiện tiên quyết là kịch bản phải hay và nhân vật phải đồng đều mới nhận được sự đồng ý. May mắn, tôi có sự góp mặt của một dàn diễn viên dễ thương, sẵn sàng làm tất cả cho bộ phim và dường như không có khoảng cách thế hệ”.

Lê Giang và Uyển Ân trong một cảnh phim. Ảnh: Galaxy

Cô dâu hào môn đánh dấu lần thứ 2 Lê Giang và Uyển Ân đóng mẹ - con trên màn ảnh sau Nhà bà Nữ từng gây sốt phòng vé. Uyển Ân chia sẻ: “Đến với Cô dâu hào môn, mẹ Lê Giang giờ đây có phần lép vế hơn trong gia đình. Trong khi nhân vật của tôi lại là người có tiếng nói. Vì vậy, tôi cảm giác như đã được bù đắp và giải tỏa hết tất tần tật những ấm ức năm xưa khi đóng Ngọc Nhi con mẹ Nữ trong Nhà bà Nữ. Tuy nhiên, điểm chung trong những lần hợp tác với mẹ Giang là năng lượng mà mẹ mang đến, vẫn luôn dễ thương, tích cực và khiến tôi vô cùng yên tâm. Ngày nào có mẹ Giang trên set quay là ngày đó tràn ngập tiếng cười".

Khác với Uyển Ân - Lê Giang, Cô dâu hào môn đánh dấu lần đầu tiên Thu Trang vào vai mẹ của Samuel An. Thực tế, nam diễn viên kém đàn chị chưa đến 10 tuổi. Do đó, bài toán khó khăn là mẹ Phượng (Thu Trang) cùng quý tử Bảo Hoàng (Samuel An) vừa phải tạo ra được tương tác gia đình, tình cảm khăng khít nhưng lại có sự xa cách do bà Phượng luôn kiểm soát con trai quá đà.

Thu Trang và Samuel An vào vai mẹ con. Ảnh: Galaxy

Nam diễn viên hào hứng chia sẻ: “Là người yêu của Uyển Ân dễ dàng bao nhiêu thì làm con của chị Trang khó khăn bấy nhiêu. Tôi và Uyển Ân là bạn học cùng lớp diễn xuất, khá thân thiết từ ngoài đời, lên set quay được yêu nhau cảm giác rất tự nhiên. Thế nhưng hóa thân thành con trai chị Thu Trang lại là một thử thách lớn.

Việc chị Trang hơn An chưa đến 10 tuổi đã làm khó An một thì việc phải diễn tả trọn vẹn mối quan hệ của mẹ con bà Phượng lại khó hơn nhiều nữa. Quan hệ của mẹ con bà Phượng rất phức tạp, hết mực yêu thương, lo lắng, chăm sóc nhau nhưng luôn có sự phản kháng ngầm. Là con trai được chị Trang bảo bọc quả thật áp lực lớn nhất với An cho đến bây giờ".

Hài hước nhất phim vẫn là Kiều Minh Tuấn và “hai con” khi anh chỉ hơn Huy Anh, Uyển Ân vài tuổi. Vì vậy, nam diễn viên cật lực thay đổi ngoại hình lẫn cách đối xử với bạn diễn ngoài đời để nhập vai. Anh giảm 5kg rồi lại tăng 20kg theo yêu cầu của đạo diễn, tẩy tóc nhiều lần, tẩy râu, nuôi bụng bự, tập thói quen xuề xoà, bệ rạc…

"Cô dâu hào môn" có suất chiếu sớm từ 19h ngày 16 và 17/10 trước khi chính thức ra rạp từ 18/10. Ảnh: Galaxy

Trong Cô dâu hào môn, vai diễn mẹ con bà Kỳ - Luna Đào của NSND Hồng Vân và Quỳnh Lương khiến khán giả tò mò. Được giới thiệu có mối quan hệ “thân thiết” với cả gia đình cô dâu và chú rể, mẹ con bà Kỳ và Luna Đào với phong cách ăn mặc phô trương kệch cỡm, lối nói chuyện chua ngoa cho đến cách đối xử với người giúp việc như đầy tớ.

NSND Hồng Vân hứng thú với Cô dâu hào môn ngay từ lần đầu đọc kịch bản. Trong khi đó, Quỳnh Lương tìm thấy sự ăn rơ tuyệt đối khi đóng con gái của Hồng Vân dù ban đầu có chút hồi hộp. Ngoài đời, hai nghệ sĩ vẫn gọi nhau là mẹ - con vô cùng thân thiết.

Quỳnh Lương tiết lộ chất giọng bẩm sinh hơi chua, đôi khi trở thành điểm yếu khi casting nhưng lại hợp không tưởng với vai Luna Đào. Thậm chí đạo diễn Vũ Ngọc Đãng còn yêu cầu cô “phát huy” chất giọng này để cho thấy sự chua ngoa, đỏng đảnh của nhân vật.