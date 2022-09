Lý do giúp Toyota Vios ‘được lòng’ người dùng Việt

Mẫu xe bán chạy hàng đầu Việt Nam

Đóng vai trò là át chủ bài của Toyota tại Việt Nam, Vios luôn khẳng định được vị trí top 1 trong phân khúc sedan hạng B. Đây là mẫu xe thu hút sự quan tâm rất lớn của người dùng, đặc biệt là những khách hàng mua xe lần đầu hoặc mua xe phục vụ gia đình.

Đại diện Toyota cho biết, Toyota Vios đã nhiều năm liền được mệnh danh là "vua doanh số" trên thị trường ô tô. Đơn cử, năm 2021, một năm với muôn vàn khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng vẫn có 19.931 chiếc Toyota Vios được bàn giao tới người tiêu dùng. Còn theo thống kê mới nhất từ Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), cộng dồn 8 tháng đầu năm 2022, đã có tổng cộng 14.190 chiếc xe Toyota Vios được bán ra thị trường, dẫn đầu doanh số toàn phân khúc.

Thực tế, những thành công về doanh số trên của Toyota Vios không phải là điều quá bất ngờ bởi mẫu xe này sau gần 20 năm có mặt tại thị trường Việt Nam đã trở thành cái tên quen thuộc đối với mọi người.

Giá trị thiết thực phục vụ người dùng

Nhờ các tính năng ưu việt, Toyota Vios đã đạt 5 sao tiêu chuẩn an toàn của Chương trình đánh giá xe mới Đông Nam Á (ASEAN NCAP). Loạt công nghệ đảm bảo an toàn trên xe gồm hệ thống bó cứng phanh (ABS), cân bằng điện tử (VSC), phân bố lực phanh điện tử (EBD). Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), hệ thống chống trượt (TCS), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), dây đai an toàn 3 điểm và 7 túi khí góp phần nâng tầm giá trị xe.

Với 7 màu sơn ngoại thất, thiết kế của Toyota Vios ngày càng được trẻ hoá để phù hợp với nhịp sống đô thị hiện đại và tạo lập phong cách riêng cho chủ sở hữu. Mẫu sedan hạng B này hiện đang được phân phối ở các phiên bản 1.5G CVT, 1.5E CVT và 1.5E MT với những khác biệt nhất định về trang bị.

Toyota Vios có thiết kế nội thất tiện nghi, giúp mang tới sự thoải mái cho cả gia đình. Ưu điểm này cũng được người dùng đánh giá cao khi so sánh với các mẫu xe khác trong cùng phân khúc.

Bước vào trong xe là một không gian rộng rãi với khoang nội thất màu be sáng, các chi tiết nhựa bóng cùng viền chrome sang trọng. Khởi động xe bằng nút bấm start/stop kèm chìa khóa thông minh. Ở vị trí người lái, tiếp xúc với người sử dụng là hàng loạt tiện nghi khiến những hành trình dài cũng trở nên dễ chịu. Vô lăng bọc da và mạ bạc, tích hợp nút điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay, màn hình hiển thị đa thông tin. Cụm đồng hồ Optitron tự phát sáng hiển thị độ chính xác cao, kết hợp màn hình đa thông tin 4,2 inch cung cấp thông số lái và các thông tin khác giúp lái xe chủ động và an toàn.

Toyota Vios còn được trang bị điều hòa tự động với 4 cửa gió giúp làm lạnh nhanh trong xe ngay cả ở điều kiện nóng bức nhất. Hệ thống giải trí trên xe gồm màn hình cảm ứng tích hợp đa kết nối kèm hệ thống âm thanh 6 loa giúp người sử dụng tận hưởng những phút giây giải trí tuyệt vời.

Khoang hành lý với dung tích lớn luôn đủ chỗ chứa hành lý cho mọi cuộc hành trình ngắn hay dài. Đây cũng là lý do có rất nhiều khách hàng lựa chọn Toyota Vios để phục vụ nhu cầu của cả gia đình lẫn kinh doanh.

Một điểm cộng nữa của chiếc xe này là vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Theo nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu của Toyota Vios khoảng 7,49 lít/100km trong đô thị; 4,79 lít/100km ngoài đô thị và 5,78 lít/100km trên đường hỗn hợp. Trong khi một số người dùng cho biết, trung bình khoảng 100km, Toyota Vios tiết kiệm nhiên liệu hơn các xe khác khoảng 0,5-1 lít xăng. Chi phí bảo trì, bảo dưỡng cho xe cũng tương đối "mềm", trung bình chỉ vài trăm nghìn cho một kỳ.

Đáng lưu ý là mẫu xe này không bị mất giá quá nhiều so với lúc mới mua. Đây là yếu tố quan trọng đối với khách hàng, nhất là những người lần đầu sở hữu ô tô bởi họ thường có xu hướng nâng cấp xe trong tương lai, đồng thời việc xe không bị mất giá cũng giúp chủ xe giữ được giá trị tài sản.

Hiện tại, các phiên bản Toyota Vios đang được phân phối chính hãng với mức giá dao động từ 489 đến 600 triệu đồng, rất hợp lý khi so sánh với các mẫu xe Nhật khác cùng phân khúc. Bên cạnh đó, Toyota còn chiều lòng khách hàng Việt với hàng loạt chương trình khuyến mại, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi mua xe.

Với mục đích tri ân người tiêu dùng Việt, ngay trong tháng 9 này, hệ thống các đại lý của Toyota Việt Nam trên toàn quốc triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt hấp dẫn “An tâm cầm lái - Thoải mái vi vu” dành cho khách hàng mua xe Toyota Vios.

Cụ thể, tất cả khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán và đại lý đã xuất hóa đơn GTGT sẽ được nhận gói ưu đãi bao gồm: 1 gói bảo hiểm vàng Toyota trị giá lên đến 10,2 triệu đồng; 1 gói phụ kiện Toyota chính hãng gồm camera hành trình, vè che mưa, bơm điện; 1 gói quà trị giá 15 triệu đồng.

Chương trình khuyến mại được áp dụng với các dòng xe Toyota Vios G, Vios E CVT và Vios E MT từ ngày 1/9/2022 đến hết 30/9/2022.



Doãn Phong