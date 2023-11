Ngày 8/11, TAND tỉnh Đồng Nai có thông báo về việc hoãn phiên tòa xét xử đối với bị cáo Trần Quốc Tuấn (62 tuổi, cựu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai) và Võ Khắc Hiển (cựu Phó giám đốc kiêm Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” với lý do là do kiểm sát viên đi công tác đột xuất nên không thể tham gia phiên tòa. Do đó, Viện kiểm sát nhân tỉnh Đồng Nai đã có công văn đề nghị hoãn phiên tòa.

Bị cáo Trần Quốc Tuấn tại phiên tòa ngày 25/10thaats. Ảnh: A.H

Đây là lần thứ 2 hoãn phiên tòa xét xử cựu giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh Đồng Nai. Trước đó, ngày 25/10, phiên tòa này cũng bị hoãn do bị cáo Hiển bị tai biến và luật sư bào chữa cho bị cáo Tuấn có đơn xin vắng mặt.

Theo cáo trạng, bị cáo Tuấn làm giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai từ năm 2014-2017.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị cáo Tuấn không làm đúng công tác kiểm tra, giám sát; can thiệp kết quả thanh tra của đoàn thanh tra; không thực hiện thanh tra theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; chấp thuận dự kiến bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân Thanh Bình khi chưa đủ điều kiện.

Bị cáo Hiển là phó giám đốc, kiêm Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai từ năm 2014 - 2017.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị cáo Hiển không làm đúng chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát; không kiên quyết thanh tra các quỹ tín dụng nhân dân khi có dấu hiệu vi phạm; không thực hiện thanh tra theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; không kiên quyết xử lý vi phạm các quỹ tín dụng theo kết quả thanh tra, giám sát.

Hành vi trên của 2 bị cáo dẫn đến không kịp thời phát hiện vi phạm của các quỹ tín dụng nhân dân, để các quỹ tín dụng nhân dân lập hồ sơ tín dụng giả; nâng khống hạn mức khi khách hàng vay vốn để chiếm đoạt tiền, đem tiền huy động được gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng khác dưới tên các cá nhân dễ chiếm đoạt, để ngoài sổ sách tiền gửi, không đưa vào hạch toán.

Hậu quả để các quỹ tín dụng nhân dân Thái Bình, Tân Tiến, Quảng Tiến, Dầu Giây, Thanh Bình và Gia Kiệm vỡ nợ, mất khả năng chi trả gây thiệt hại hơn 1.350 tỷ đồng.