Thông tin này được UBND tỉnh Bình Dương báo cáo với Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ trong buổi làm việc về tình hình công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành công vụ.

Viên chức ngành giáo dục ở Bình Dương xin nghỉ việc, thôi việc chiếm số lượng lớn. Ảnh: H.P.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, toàn tỉnh có hơn 24.700 công chức, viên chức. Tuy nhiên, từ tháng 1/2022 đến tháng 9/2023 đã có 1.125 công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc, trong đó có 70 người đang giữ chức vụ lãnh đạo.

Đáng chú ý, trong số này có nhiều người giữ chức vụ quan trọng ở UBND tỉnh và HĐND tỉnh.

Cũng theo báo cáo, số lượng công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc trong ngành giáo dục và ngành y tế chiếm chủ yếu.

UBND tỉnh Bình Dương cho hay, lý do cán bộ nghỉ việc, thôi việc chủ yếu do việc sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

Bên cạnh đó, do khối lượng công việc nhiều dẫn đến cán bộ, công chức phải làm việc ngoài giờ hành chính, ảnh hưởng lớn đến chất lượng công việc và sức khỏe. Chính sách tiền lương chưa đáp ứng được nhu cầu cơ bản cho bản thân và gia đình nên công chức, viên chức không có động lực gắn bó với công việc.

Ngoài ra, một nguyên nhân khác là do cán bộ có tâm lý sợ sai, sợ bị trách nhiệm trong quá trình giải quyết công việc.

Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương cho biết, hiện nay số biên chế của tỉnh thấp nhất so với các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ, thậm chí ít hơn Bình Phước, Tây Ninh (khoảng 100 người so với Bình Phước và 80 người so với Tây Ninh), trong khi khối lượng công việc của Bình Dương gấp nhiều lần các địa phương khác.

Số lượng biên chế thấp trong khi khối lượng công việc nhiều đã gây áp lực cho các cán bộ trong quá trình làm việc.

Trao đổi với PV VietNamNet, một cán bộ địa chính ở TP Thuận An cho biết bản thân đang làm đơn xin nghỉ việc sau gần 10 năm gắn bó với vị trí này. Một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến vị cán bộ này xin nghỉ việc là do áp lực trong công việc, tâm lý sợ sai do hệ thống văn bản pháp luật còn nhiều bất cập.