Lý do loạt đại học danh tiếng 'tẩy chay' bảng xếp hạng uy tín nhất toàn cầu

Phát súng đầu tiên

Tuần trước, các trường Luật của Đại học Yale (hạng 1) và Harvard (hạng 4) đã tạo một cú sốc trong cộng đồng học thuật khi thông báo rút khỏi bảng xếp hạng trường luật của U.S. News & World Report.

Trường Luật Yale xếp hạng 1 trong năm nay và liên tục được xếp hạng hàng đầu trong danh sách U.S. News trong 30 năm qua. Ảnh: The New York Times

Theo The New York Times, các trường cao đẳng và đại học đã chỉ trích hệ thống xếp hạng của U.S. News trong nhiều thập kỷ, cho rằng nó không đáng tin cậy và làm lệch các ưu tiên giáo dục. Tuy vậy, họ hiếm khi hành động để ngăn chặn vấn đề này và hàng năm hầu như luôn gửi dữ liệu để nhận về những đánh giá.

Tuần trước, cả 2 trường luật của 2 "ông lớn" Yale và Harvard đều tuyên bố sẽ không hợp tác với U.S. News. Trong hai bức thư riêng biệt được đăng trên website của trường, 2 trường đã chỉ trích U.S. News vì sử dụng một phương pháp làm mất giá trị nỗ lực của các trường trong việc tuyển mộ sinh viên nghèo, cung cấp hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu và khuyến khích sinh viên làm ở khu vực công sau khi tốt nghiệp dù bị trả lương thấp.

“Không có sự dung hòa giữa các nguyên tắc và cam kết của chúng tôi với phương pháp luận, các động cơ mà bảng xếp hạng này phản ánh", John F. Manning, hiệu trưởng trường Luật Harvard tuyên bố. Hai hiệu trưởng cho biết họ chỉ quyết định rút khi Yale, Harvard và một số trường khác đã trực tiếp bày tỏ quan ngại lên U.S. News nhưng bị từ chối.

U.S. News phản ứng có phần "thờ ơ" với quyết định của Yale, nói rằng họ đứng trên “sứ mệnh” là “đảm bảo rằng các trường luật phải chịu trách nhiệm về nền giáo dục mà họ sẽ cung cấp”.

U.S. News vẫn có thể xếp hạng các trường như trường Luật Harvard bằng cách sử dụng dữ liệu công khai. Ảnh: The Wall Street Journal

Khi được hỏi liệu U.S. News có tiếp tục xếp hạng Yale hay không, giám đốc điều hành của U.S. News Eric Gertler nói rằng tổ chức này đang xem xét các lựa chọn. “Chúng tôi đồng ý rằng điểm thi không nói lên toàn bộ câu chuyện của một ứng viên và các trường luật đưa ra quyết định của riêng họ đối với nhóm ứng viên dựa trên sứ mệnh của trường,” U.S. News cho biết trong một email.

Sự rút lui của các tổ chức giáo dục dù "nặng ký" như Harvard và Yale cũng khó có thể lật đổ bảng xếp hạng bởi chỉ có trường luật rút và phần lớn dữ liệu đã công khai.

Hiệu ứng domino

Làn sóng tẩy chay lan rộng. Đến tuần này, các trường luật của của Đại học Standford (hạng 2), Đại học California, Berkeley (hạng 9), Đại học Georgetown (hạng 14), Đại học Columbia (hạng 4), Đại học Michigan (hạng 10), đều tuyên bố rút khỏi U.S. News.

Trường Luật Stanford đã rời khỏi bảng xếp hạng trường luật, cũng như các trường Columbia, Georgetown và Berkeley. Ảnh: Getty Image

Trong một tuyên bố, hiệu trưởng Trường Luật Stanford Jenny Martinez cho biết mặc dù Stanford đã được xếp hạng cao trong nhiều năm, nhưng phương pháp luận đánh giá của U.S. News “nhìn chung đã bóp méo các biện pháp khuyến khích theo những cách có hại cho ngành giáo dục luật pháp”.

Tương tự, hiệu trưởng Gillian Lester của Trường Luật Columbia cho biết “những sai sót trong hệ thống xếp hạng trường luật của U.S. News là đáng lo ngại trong nhiều năm” và phương pháp luận “tạo ra những rào cản chống lại nỗ lực của các trường thu hút và giữ chân các sinh viên có nhiều phẩm chất và kinh nghiệm đa dạng”.

Hiệu trưởng trường Luật Georgetown William M. Treanor cho biết bảng xếp hạng “tiếp tục khuyến khích các trường theo đuổi tầm nhìn về giáo dục luật pháp mâu thuẫn với các giá trị giáo dục" như giúp sinh viên theo đuổi sự nghiệp vì lợi ích cộng đồng hay hỗ trợ người trẻ không có đủ tài lực theo học.

Bảng xếp hạng U.S. News “có những khía cạnh hoàn toàn không phù hợp với các giá trị và sứ mệnh công của chúng tôi”, hiệu trưởng trường Luật Berkeley Erwin Chemerinsky cũng cho biết.

Trong khi đó, Hiệp hội Luật sư Mỹ (ABA), cơ quan chịu trách nhiệm kiểm định các trường luật của Mỹ, đã bỏ phiếu yêu cầu loại bỏ bài kiểm tra nhập học Trường Luật (LSAT) hoặc bài kiểm tra tiêu chuẩn khác khi tuyển sinh. Thay đổi này sẽ không được thực hiện cho đến mùa thu năm 2025.

Một số hiệu trưởng trường Luật đã cảnh báo trong một lá thư gửi ABA rằng việc loại bỏ này có thể phản tác dụng trong việc thúc đẩy đa dạng hóa vì tuyển sinh sẽ tập trung nhiều hơn vào điểm trung bình và “các tiêu chí khác có khả năng gây thiên vị nhiều hơn”.

Bảo Huy (Theo New York Times, Forbes)