Lý do người giàu như Elon Musk thích sinh nhiều con

Các tài liệu của tòa án do Insider thu được và tiết lộ hôm 6/7 cho thấy Elon Musk và Shivon Zilis, Giám đốc điều hành tại công ty trí tuệ nhân tạo Neuralink của tỷ phú, đã có 2 con chung vào cuối năm 2021.

Người đàn ông giàu nhất thế giới có 9 người con được biết đến. Ngoài cặp song sinh với Zilis, Elon Musk còn có 5 con cùng người vợ đầu tiên, Justine Musk, và 2 con với ca sĩ Claire Boucher (còn được biết đến với nghệ danh Grimes).

Nhiều năm qua, Elon Musk nổi tiếng với việc khuyến khích tăng tỷ lệ sinh. Ông thậm chí nói rằng "nền văn minh sẽ sụp đổ" nếu mọi người không sinh thêm con.

Tỷ phú 51 tuổi từng tuyên bố mình là trường hợp đặc biệt trong thế giới giàu có khi hầu hết người giàu mà ông biết đều không có hoặc chỉ sinh một con. "Trái ngược với suy nghĩ của số đông rằng người càng giàu thì càng có ít con, tôi là ngoại lệ hiếm hoi", ông viết trên Twitter hồi cuối tháng 5.

Elon Musk có 9 người con. Ảnh: TIME.

Con cái là "KPI đầu tiên của hôn nhân"

"Không có đủ người. Tôi không thể thể hiện đầy đủ sự quan trọng của vấn đề này", Elon Musk nói với The Wall Street Journal vào cuối năm 2021.

Tỷ phú công nghệ cho biết tỷ lệ sinh thấp và giảm nhanh là "một trong những rủi ro lớn nhất đối với nền văn minh".

Những bình luận của ông được đưa ra khi ngày càng có nhiều người quyết định không sinh con với lý do lo ngại biến đổi khí hậu và bất bình đẳng. Elon Musk nói thêm rằng có quá nhiều "người tốt, thông minh" lầm tưởng dân số đang tăng lên ngoài tầm kiểm soát.

"Thực tế, điều này hoàn toàn ngược lại. Nếu mọi người không sinh thêm con, nền văn minh sẽ sụp đổ. Hãy nhớ lời tôi nói", ông chủ Tesla nhấn mạnh.

Khi được hỏi liệu đây có phải là lý do ông có nhiều con hay không, tỷ phú nói bản thân đang cố gắng làm gương, đồng thời thực hiện những gì mình tuyên bố.

Tỷ phú Elon Musk khuyến khích mọi người sinh nhiều để cải thiện tỷ lệ sinh. Ảnh: Martin Schoeller.

Hồi tháng 5, Elon Musk tiếp tục lặp lại quan điểm này. Ông nói rằng các quốc gia có tỷ lệ sinh thấp như Italy sẽ đối mặt nguy cơ tuyệt chủng nếu không thể cải thiện tình hình.

Tỷ phú còn chia sẻ một biểu đồ của The Wall Street Journal cho thấy ở Mỹ, tổng tỷ suất sinh (số con đã sinh ra và sống sót tính bình quân trên một phụ nữ) luôn ở dưới mức sinh thay thế (2,1 con/phụ nữ) kể từ những năm 1970.

Elon Musk không phải tỷ phú duy nhất lo lắng khi tỷ lệ sinh không ngừng giảm sút. Jack Ma, Chủ tịch tập đoàn Alibaba, đồng ý rằng mọi người cần phải sinh nhiều con hơn.

Trong một sự kiện với sự tham gia của hàng trăm nhân viên Alibaba vào tháng 5/2019, tỷ phú Trung Quốc tuyên bố: "KPI đầu tiên của hôn nhân là phải có kết quả, phải có sản phẩm. Sản phẩm là gì? Chính là con cái".

Theo Jack Ma, con cái là "khoản đầu tư" tốt hơn so với việc mua nhà. "Kết hôn không nhằm mục đích tích lũy tài sản, không phải mua nhà, mua xe mà là để cùng nhau sinh con. Hãy luôn nhớ rằng mọi thứ đều có thể là của người khác, đều có thể là giả. Chỉ có con cái mới là điều có thực. Hãy sinh thêm con!".

Jack Ma nói rằng con cái là "KPI đầu tiên của hôn nhân". Ảnh: Reuters.

Người giàu sinh nhiều con hơn

Những tuyên bố về chuyện sinh con đẻ cái của Elon Musk hay Jack Ma luôn gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng các tỷ phú đã bỏ qua vấn đề cốt lõi: Rất nhiều người muốn sinh nhiều con nhưng điều kiện kinh tế không cho phép.

Trong những năm qua, mong muốn về gia đình đông con cái có xu hướng tăng lên. Năm 2018, có 41% những người được trung tâm nghiên cứu Pew khảo sát nói rằng quy mô gia đình lý tưởng là 3 con trở lên, mức cao nhất trong vòng 20 năm trước đó.

Mặc dù vậy, trong một cuộc khảo sát của The New York Times, 1/4 cặp vợ chồng Mỹ cho biết họ dự định sinh ít con vì kinh tế eo hẹp, thu nhập giảm, khó mua nhà, chi phí nuôi, giáo dục trẻ em đắt đỏ...

Cuộc thăm dò ý kiến của Viện Phát triển Hàn Quốc chỉ ra rằng 52,4% người trẻ chưa kết hôn ở độ tuổi 20 không muốn sinh con sau khi lập gia đình cũng vì những lý do tài chính.

Tỷ lệ sinh liên tục giảm ở Nhật Bản, Trung Quốc có nguyên nhân sâu xa là công việc không ổn định, tiền lương thấp, chi phí sinh hoạt cao.

Trong 3 thập kỷ qua, tỷ lệ sinh giảm được ghi nhận tại nhiều nước, ở nhiều nhóm dân cư, chỉ ngoài trừ những người giàu có.

Người giàu đang là nhóm sinh nhiều con hơn so với trước đây. Ảnh: QZ.

Khảo sát công bố năm 2017 của Trung tâm về Nghiên cứu Chính sách Kinh tế tại Mỹ đã đảo ngược quan niệm thông thường rằng nhóm nghèo khó là những người có nhiều con nhất. Thực tế, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vượt trội hơn ở các hộ gia đình kiếm được nhiều hơn 500.000 USD /năm.

Dữ liệu từ cuộc điều tra dân số Mỹ giai đoạn 2011-2015 cho thấy chỉ 28% phụ nữ 40-45 tuổi trong hộ gia đình có mức thu nhập dưới 500.000 USD /năm có 3 con trở lên. Trong khi đó, tỷ lệ này ở mức 31,3% đối với nhóm gia đình có thu nhập cao hơn 500.000 USD .

Các nhà nghiên cứu về vấn đề dân số Moshe Hazan và Hosni Zoabi gọi hiện tượng này là "khả năng sinh sản hình chữ U". Nói cách khác, những người rất nghèo và rất giàu là các nhóm có nhiều con nhất.

Lý do người giàu sinh nhiều con là họ dư dả thời gian và tiền bạc, không phải bận tâm lo lắng về những thứ như nhà cửa, chi phí chăm sóc y tế, giáo dục.

Ngoài ra, sinh nhiều con còn biểu trưng cho địa vị của người giàu. Một bài báo về sự phát triển của các gia đình 3 con trong giới giàu có ở thành phố New York được đăng tải vào năm 2014 trên The New York Times, đã trích dẫn lời nói của một người cha như sau: "Ở một mức độ nào đó, đứa con thứ 3 biểu trưng cho việc chúng tôi có đủ của cải để có một cuộc sống vô cùng sung túc".

