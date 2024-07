Đóng phim từ năm 8 tuổi, 26 năm kinh nghiệm trong diễn xuất, Bảo Thanh sở hữu gia tài giải thưởng mà bất cứ diễn viên nào cũng mơ ước.

Cô từng giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại LHP Việt Nam năm 2001 với phim truyện điện ảnh Vào Nam ra Bắc; giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình Người chồng điên tại Giải Cánh diều năm 2014; giải Nữ diễn viên ấn tượng tại Giải VTV Awards năm 2017 và năm 2018 với phim truyền hình Sống chung với mẹ chồng, Về nhà đi con...

Bảo Thanh bên các giấy khen.

Sau một thời gian khá yên ắng, tháng 4/2022, khán giả yêu mến Bảo Thanh bất ngờ gặp lại nữ diễn viên tại Nhà hát Lớn Hà Nội với vai Marry Nhung trong vở kịch Bản danh sách điệp viên. Đây là một trong những tác phẩm sân khấu về lực lượng CAND, đề tài phản gián, liên tục được nhiều đơn vị sân khấu chọn dàn dựng vài chục năm qua. Theo thông tin từ Nhà hát Công an Nhân dân, hiện tại Bảo Thanh đã quyết định gắn bó với đơn vị này.

Trong chương trình Nghe nhạc cùng tôi phát sóng trên VTV tháng 5/2023, Bảo Thanh chia sẻ: "Tôi thích công an, chồng tôi cũng là một chiến sĩ công an và tôi luôn có cảm xúc đặc biệt với các chiến sĩ, nó giống niềm tự hào và hãnh diện. Khi tôi nói với anh ấy rằng muốn quay lại làm sân khấu (Nhà hát Công an Nhân dân - PV) vì sân khấu là đam mê lớn nhất và tôi muốn nối nghiệp bố mẹ thì anh ấy đồng ý ngay".

Bảo Thanh trong trang phục công an.

Công tác cùng nhà hát với Bảo Thanh là đàn chị Lưu Huyền Trang - nữ chiến sĩ công an có thâm niên.

Nữ diễn viên sinh năm 1987, quê Tuyên Quang từng gây ấn tượng mạnh với khán giả yêu truyền hình qua vai diễn cảnh sát Phương Nam trong phim Cầu vồng tình yêu và một số bộ phim khác như Nhà có nhiều cửa sổ, Ngự lâm không kiếm, 13 nữ tù, Mặt nạ gương, Thương ngày nắng về...

Huyền Trang và Bảo Thanh vừa tham gia Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2024.

Huyền Trang từng chia sẻ với VietNamNet, ngoài những lúc đi quay, cô trở về với vị trí của mình đó là một công nhân viên chức nhà nước. Mỗi ngày, cô thường dậy sớm tập thể dục, vận động cơ thể một chút.

Nữ diễn viên thích cảm giác hít hà bầu không khí trong lành, uống một cốc chanh ấm mật ong rồi bắt đầu ngày mới. Sau đó, cô tới cơ quan tập luyện cùng đồng nghiệp, làm những công việc được cấp trên giao phó cho tới cuối giờ chiều sẽ trở về nhà lo cơm nước, nghỉ ngơi, dành thời gian chăm sóc bản thân và gia đình.

Diễn viên Minh Hương.

Một diễn viên khác công tác trong ngành công an không thể không nhắc tới là Minh Hương. Cô là Thượng úy Công an, đảm nhiệm vị trí BTV và người dẫn chương trình tại Truyền hình Công an nhân dân (ANTV).

Từng là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia, khoa đàn tỳ bà, Minh Hương gây ấn tượng với khán giả trong ''Nhật ký Vàng Anh'', ''Zippo, mù tạt và em'' và vai diễn gần nhất trong ''11 tháng 5 ngày'' và vai chiến sĩ công an trong phim ''Đội điều tra số 7''.

Thượng úy Công an Minh Hương.

Minh Hương từng chia sẻ, là một chiến sĩ công an làm truyền hình - xuất hiện trong rất nhiều bộ quân phục của lực lượng cơ động, an ninh, giao thông, cảnh sát để truyền tải thông tin về công việc đặc thù của mỗi đơn vị... ngoài niềm vui, hạnh phúc và hãnh diện, cô còn cảm thấy đó là trọng trách lớn khi mang đến công chúng thông tin hay, hấp dẫn và một phong cách chuyên nghiệp nhất. Được đeo công an hiệu cấp Thượng úy như hiện nay là một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của nữ diễn viên kiêm MC.

Quỳnh An

Ảnh: FBNV