Ông Đặng Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Nông Cống 2 vừa có báo cáo giải trình liên quan tới việc nhóm học sinh xích mích, đánh nhau.

Trước đó, khoảng 17h ngày 5/10, nhà trường nhận được thông tin từ công an xã Tân Phúc, huyện Nông Cống về việc nhóm học sinh của trường đánh nhau. Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan công an đã triệu tập những học sinh tham gia vụ việc này và xác định nguyên nhân là do các em có xích mích, mâu thuẫn từ trước nên hẹn nhau nói chuyện và xảy ra xô xát.

Học sinh N. đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: CTV

Cụ thể, hôm thứ 6 (ngày 4/10), học sinh L.T.P.A. (lớp 10A6) trong lúc đi học về thấy N.T.H. (lớp 10A5) nói chuyện và cười đùa với một bạn khác đi sau mình. A. tưởng là bạn đang nói xấu mình nên đến cãi cọ.

Chiều ngày hôm sau, lúc tan học, A. và H. tiếp tục xích mích, khi đến địa bàn xã Tân Phúc thì xảy ra xô xát, đánh nhau.

Lúc này, em L.V.G.N. (lớp 11A6) vào can ngăn, bị nhóm 3 học sinh lớp 12 cùng Trường THPT Nông Cống 2 xông vào dùng chân, tay và mũ bảo hiểm đánh.

Hậu quả, học sinh N. bị thương nặng, được gia đình đưa ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị do chấn thương đốt sống cổ.

“Vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ. Về phía nhà trường sẽ triệu tập hội đồng kỷ luật để xét kỷ luật học sinh trong thời sớm nhất theo quy định”, ông Hùng cho biết.

Theo gia đình nữ sinh, em N. được xác định bị gãy đốt sống cổ số 2, hai móng tay út bị bong ra khỏi ngón. Em đang phải nằm cố định tại chỗ, không đi lại được.