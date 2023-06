Khi Thái San ngỏ lời góp giọng trong một bài rock, Phương Thanh bất ngờ vì hai người không liên quan về nghề nghiệp.

"Anh ấy là diễn viên, cùng lắm từng hát vài bài nhạc Pháp, bolero nhẹ nhàng, làm sao hát rock? Chưa kể tính cách anh quá nhẹ nhàng, không đủ mạnh để hát với tôi", chị kể.

Phương Thanh định từ chối, liền gật đầu đồng ý sau khi Thái San nói: "Anh muốn hát vì trái tim anh đang rỉ máu". Sau những cuộc trò chuyện, chị thấu hiểu chuyện đời nhiều nỗi buồn của đàn anh.

Ca sĩ Phương Thanh.

Từ ngôi sao màn ảnh thập niên 1990, Thái San dừng sự nghiệp để sang Pháp ở với người mẹ mắc bệnh tâm thần do bị bố anh ruồng rẫy.

Từ đó, anh chịu đựng tiếng mẹ gào oán hận bố mỗi đêm hơn 10 năm đến khi bà mất năm 2011. Cộng thêm việc dừng sự nghiệp ở đỉnh cao khi đam mê còn cháy bỏng khiến tài tử bị trầm cảm nặng.

Theo Phương Thanh, dù chuyện đã qua nhưng tổn thương trong Thái San vẫn âm ỉ, cần được chữa lành. Chị tin việc anh gào thét khi hát rock sẽ giúp xả những ẩn ức trong lòng. Vì vậy, ca sĩ quyết làm mọi thứ để sản phẩm được ra mắt.

Video hậu trường thu âm bài 'I wanna be in you'

Phương Thanh nhờ nhạc sĩ Phi Vũ hạ tông để bè cho Thái San hát chính. Chị cậy nhờ các mối quan hệ trong lĩnh vực sản xuất, phát hành và truyền thông.

"Tôi thương anh Thái San vì rất hiểu người nghệ sĩ nếu đặt trong hoàn cảnh của anh sẽ đau đớn cỡ nào. Chưa sản phẩm nào tôi phải tự thân đạo diễn, sản xuất đến hát bè, diễn xuất thế này đâu", chị cho hay.

Điều duy nhất Phương Thanh từ chối đàn anh là quay cảnh hôn. Ban đầu, Thái San đề nghị MV có cảnh hôn để minh họa câu "Anh muốn tan vào em" nhưng chị kiên quyết không nhận lời.

Phương Thanh phân trần: "Tôi đóng phim hay MV đều không nhận cảnh hôn. Tôi rất ngại, không hôn ai trừ người yêu".

Diễn viên Thái San.

Khi sản phẩm chính thức ra mắt, chị thở phào như trút được gánh nặng. Ca sĩ nói: "Với tôi, biến Thái San từ chàng thư sinh ẻo lả thành người đàn ông mạnh mẽ, hầm hố đã là thành công. Tôi quyết đi cùng anh thì có vào ngõ cụt cũng đi".

Từ Mỹ, ca sĩ Hà Phương - người em thân thiết lôi kéo Thái San trở lại nghệ thuật với 5 MV bolero - đã gọi điện thoại trò chuyện, bày tỏ lòng cảm kích Phương Thanh. Vợ tỷ phú Chính Chu nói: "Xin Thanh hãy giúp anh Thái San giữ hình ảnh đẹp trong mắt công chúng".