Lý do sức khỏe đằng sau thói quen ‘mất lịch sự’ của cầu thủ trên sân cỏ

FIFA World Cup 2022 đang diễn ra tại Qatar. Nếu bạn xem qua bất kỳ trận đấu nào cho đến bây giờ, hoặc trong các giải đấu khác, bạn chắc chắn nhận thấy các cầu thủ thường khạc nhổ trên sân khi thi đấu. Tại sao họ làm điều đó? Theo các chuyên gia, có một số yếu tố y tế dẫn tới thói quen này.

Theo Tiến sĩ Udit Kapoor, chuyên gia tư vấn cấp cao, Bệnh viện Châu Á, Faridabad (Ấn Độ), nước bọt trong miệng đặc lại khi một người tham gia các hoạt động thể chất đòi hỏi thể lực cao như các trận đấu bóng đá. Bởi vậy, các cầu thủ nên nhổ ra.

Cầu thủ Ronaldo của đội tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: Balls

“Đặc biệt có một loại chất nhầy gọi là MUC5B làm cho nước bọt đặc hơn và do đó khó nuốt hơn. Vì vậy, tốt nhất là nên nhổ đi”, Tiến sĩ Kapoor giải thích lý do các cầu thủ bóng đá, cricket, bóng bầu dục được phép nhổ nước bọt xuống đất.

Tiến sĩ Nandlal Pathak, bác sĩ chỉnh hình và vật lý trị liệu thể thao cũng chung quan điểm. Tiến sĩ Pathak chia sẻ với Indianexpress, nước bọt đặc lại “ngay sau bất kỳ bài tập thể dục hoặc hoạt động thể chất nào”.

Protein trong nước bọt có thể là amylase, lysozyme, lactoferrin, chromogranin A hoặc MUC5B, được hệ thần kinh tự chủ và hệ miễn dịch điều chỉnh.

Tiến sĩ Pathak đề cập thêm một lý do khác là mất nước, xảy ra do cầu thủ thở bằng miệng. “Mất nước khiến nước bốc hơi. Mồ hôi cũng gây mất nước dẫn đến nước bọt đặc lại, do đó, cầu thủ phải khạc nhổ nhiều hơn”.

Mặc dù các vận động viên có thể nuốt nước bọt nhưng họ thường nhổ ra nếu số lượng quá nhiều.

Thói quen súc miệng ngay trên sân

Ngoài ra, bạn cũng có thể thấy những vận động viên thể thao uống nước và nhổ ra ngay vào giờ nghỉ giải lao hoặc thậm chí khi trận đấu đang diễn ra.

Phương pháp này, được gọi là súc miệng bằng nước carbohydrate, liên quan đến việc nhổ dung dịch carbohydrate. Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc súc miệng như vậy có thể tăng hiệu suất thể thao thay vì nhấm nháp nước có thể gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa như đầy hơi.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Khoa học Thể thao châu Âu ghi nhận việc súc miệng bằng carbohydrate tăng hiệu suất trong vận động. Các tác giả đã xem xét dữ liệu của 12 người đàn ông khỏe mạnh ở độ tuổi 20 và phát hiện họ có thể nhảy cao hơn, thực hiện nhiều bài squat, chạy nước rút nhanh và tỉnh táo hơn sau khi súc miệng bằng carbohydrate.

Một phân tích tương tự khác đăng trên tạp chí Quốc tế về Dinh dưỡng Thể thao và Chuyển hóa vận động cho thấy 12 vận động viên nam ít mệt mỏi hơn sau khi súc miệng bằng carbohydrate.

Tuy nhiên, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Khoa học Thể thao lại khẳng định không có sự khác biệt đáng kể về hiệu suất đối với những người tham gia các hoạt động cần sức bền.

15 vận động viên nữ đã chạy trong 60 phút, một lần có súc miệng bằng carbohydrate và một lần không. Theo đó, giải pháp carbohydrate dường như không có hiệu quả. Như vậy, việc súc miệng bằng carbohydrate có tác động nhiều đến các hoạt động nhanh, tức thì như chạy nước rút hơn là các sự kiện đường dài, sức bền.

Tiến sĩ Pathak cho biết: “Súc miệng bằng carbohydrate chủ yếu được sử dụng để nâng cao hiệu suất trong các hoạt động yêu cầu chạy nước rút. Ngoài ra, phương pháp này không có bất kỳ tác dụng nào trong việc giảm nồng độ protein trong miệng, nguyên nhân chính dẫn đến nước bọt đặc”.