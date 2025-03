Cư dân lo lắng mỗi khi vào thang máy

Liên quan đến sự cố thang máy tại chung cư Đại Thanh (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội), khiến nhiều người bị mắc kẹt vào tối 19/3, PV VietNamNet đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu vụ việc.

Xem clip khu vực thang máy gặp sự cố:

Tại đây, nhiều cư dân cho biết họ đã sinh sống hơn 10 năm nhưng chưa từng chứng kiến cảnh chờ thang máy lâu như hiện tại. Sau sự cố, Ban Quản lý tòa nhà đã dán thông báo hạn chế số người sử dụng thang máy.

Kể lại sự cố mắc kẹt trong thang máy, chị Nguyễn Hằng (SN 1986, cư dân tòa CT8A, chung cư Đại Thanh) cho biết: "Như mọi ngày, sau khi gửi xe, tôi di chuyển lên tầng một. Trước cửa thang máy, hàng chục cư dân, bao gồm cả người lớn và trẻ nhỏ, mệt mỏi chờ đợi. Khi cánh cửa mở ra, tôi cùng con trai bước vào thang máy, không gian bên trong chật kín người.

Xem clip nhiều người mắc kẹt trong thang máy:

Thang vừa di chuyển lên khoảng tầng 2 thì bất ngờ dừng lại rồi tụt xuống khoảng giữa hai tầng này. Mọi người hoảng hốt, cố bấm nút mở cửa nhưng vô ích”.

Chị Hằng chia sẻ thêm: "Khi nhận ra thang máy gặp sự cố, cửa đóng chặt, tôi cảm thấy như bị nhốt trong một chiếc hộp kín, vô cùng hoảng loạn. Mất một lúc tôi mới có thể trấn tĩnh lại. Do đông người trong không gian kín nên khoảng 10 phút sau ai cũng cảm thấy ngột ngạt, nóng bức.

Bên ngoài, người thân sốt ruột chờ đợi, thậm chí có phụ huynh bật khóc vì con họ mãi không thể thoát ra. Sau hơn một giờ, nhờ sự hỗ trợ của cư dân và Ban Quản lý tòa nhà, những người mắc kẹt mới được giải cứu”.

Theo chị Đỗ Thu (cư dân tòa CT8A, có con gái bị mắc kẹt), tòa nhà có 32 tầng, mỗi tầng khoảng 20 căn hộ, trung bình mỗi hộ có 4 người nhưng chỉ có 3 thang máy hoạt động.

Do đó, lượng người sử dụng thang máy rất đông, thời gian chờ lâu, vào giờ cao điểm có khi phải đợi gần 20 phút. Nhiều người thậm chí chọn giải pháp đi thang bộ.

Chị Thu cho biết, từ khi con gái gặp sự cố, gia đình chị cùng nhiều cư dân khác vô cùng hoang mang, mong muốn chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ sửa chữa để đảm bảo an toàn.

Sự cố thang máy do không có quỹ bảo trì

Ông Đỗ Văn Hải - đại diện Ban Quản lý tòa nhà, phụ trách công tác vận hành, kỹ thuật – xác nhận sự cố thang máy xảy ra vào tối 19/3 tại tòa nhà CT8A.

Toà nhà nơi xảy ra sự cố thang máy khiến nhiều người mắc kẹt.

Ông Hải cũng cho biết, thời gian gần đây, thang máy tại chung cư này thường xuyên gặp sự cố do đã hoạt động lâu năm, thiết bị xuống cấp và cần thay thế theo quy định của nhà sản xuất để đảm bảo an toàn.

Cũng theo ông Hải, ngay sau khi sự cố xảy ra, Ban Quản lý đã dán thông báo khuyến cáo cư dân hạn chế số lượng người khi sử dụng thang máy. Trong tổng số 5 thang của tòa nhà, hiện có 2 thang đang được sửa chữa và cần thay thế puly, dây cáp tải vì các thiết bị này đã hoạt động hơn 10 năm.

Khu vực thang máy xảy ra sự cố.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là không có quỹ bảo trì, dẫn đến thiếu kinh phí để sửa chữa. Nếu muốn cải tạo toàn bộ hệ thống thang máy, cần sự đóng góp từ cư dân.

"Theo thiết kế, trong thang máy có nhiều thiết bị bảo vệ, trong đó có tiếp điểm an toàn. Cụ thể, trong sự cố tối 19/3, do có quá nhiều người vào thang, hệ thống an toàn đã kích hoạt khiến thang dừng lại.

Để thay thế bộ puly, cáp tải của một thang máy cần hơn 200 triệu đồng, nhưng do không có quỹ bảo trì, việc sửa chữa chưa thể thực hiện ngay.

Ban Quản lý đã tổ chức họp với cư dân các tòa CT8A, CT8B, CT8C… để thông báo tình trạng thang máy và đề nghị đóng phí bảo trì nhằm sửa chữa, thay thế thiết bị. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có sự đồng thuận”, đại diện Ban Quản lý tòa nhà cho biết.