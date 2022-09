Lý Hùng tuổi 53 sống lành mạnh, chơi với thú cưng cho đỡ cô đơn

Chia sẻ với VietNamNet, Lý Hùng nói anh mê thú cưng từ nhỏ. Năm 17 tuổi thời ghi hình phim Phạm Công - Cúc Hoa, anh đã nuôi một chú chó Nhật dễ thương ở nhà trên đường Ba Tháng Hai, TP.HCM.

Lý Hùng kể thời trẻ nuôi chó khá vất vả. Gia đình anh có điều kiện nhưng khi ấy mọi thứ chưa đầy đủ như bây giờ, nhất là đối với những nhà nuôi chó ngoại. Ngoài ra lúc anh ở thời đỉnh cao rất bận bịu, không có nhiều thời gian dành cho thú cưng.

Diễn viên khoe, anh đến nhà người quen nào, chó mèo ở đó đều thích mình. Lý Hùng có một người quen nuôi 3 chú chó Poodle rất đáng yêu, lần nào anh đến cũng được các bé chủ động nhảy vào lòng mình ngồi.

Còn nhà Lý Hùng hiện nuôi 3 chú chó thuộc giống chó Nhật, Phú Quốc và Labrador. Trong đó, chú chó giống Labrador rất lớn, nặng đến 70kg, đặc biệt thích vận động, chơi đùa với chủ. "Hễ tôi để chân xuống thì cậu ấy lấy thân mình đỡ lấy chân cho tôi gác lên, rất ngoan và chiều chủ", anh hào hứng kể.

Lý Hùng đã đưa chú chó Labrador này đi học huấn luyện chó trong 6 tháng, hiện tại có thể biểu diễn nhiều trò như nhào lộn, bắt tay, làm theo khẩu lệnh,... Dù vậy, gia đình nghệ sĩ thống nhất việc không thả rông thú cưng ngoài đường, chỉ để các bé chơi trong khuôn viên nhà.

"Trong cuộc sống bề bộn, ai cũng có thú vui riêng. Chơi với thú cưng là một thú vui tao nhã, giúp tôi thư giãn và sạc lại năng lượng trong cuộc sống. Cá nhân tôi sau một ngày làm việc trở về nhà luôn được các chú chó cưng ùa ra đón. Chó là loài rất trung thành với chủ. Chủ giàu hay nghèo đều hết lòng đi theo", Lý Hùng nói.

Thời điểm hiện tại, Lý Hùng có nhiều thời gian hơn, có thể tự tay lo bữa ăn và tắm rửa cho 3 chú chó cưng. Anh nói: "Sống cùng và chăm sóc các em chó rất vui, bận rộn, tôi không thấy cô đơn nữa".

Lý Hùng bên chú chó Labrador cưng.

Tuổi 53, Lý Hùng sống lành mạnh, làm việc điều độ. Anh hạn chế nhận show, chỉ chọn chương trình phù hợp. Thời hoàng kim, anh từng đi diễn từ Nam ra Bắc kín lịch cả tháng, giờ chỉ nhận show khoảng 5 ngày mỗi tháng. Ngoài nghệ thuật, anh điều hành doanh nghiệp, làm từ thiện và chăm sóc gia đình.

Nhờ vậy, Lý Hùng tận hưởng cuộc sống độc thân. Mỗi sáng, anh dành 1 tiếng (thấp nhất là 30 phút) để chạy bộ, đạp xe trên máy tập ở phòng gym rồi đi xông hơi đào thải độc tố. Ngoài chó cưng, diễn viên cũng nuôi chim, cá cảnh, chăm sóc cây cối trong vườn như hoạt động không thể thiếu trong ngày.

Thời gian rảnh, nghệ sĩ thường xem phim, nghe nhạc hoặc luyện thanh. Hạnh phúc của Lý Hùng tại là cùng em gái Lý Hương đưa mẹ đi chơi, ăn cơm với mẹ hoặc một mình vi vu đường phố Sài Gòn. Nếu có nhiều ngày nghỉ, anh thường đi du lịch với gia đình hoặc bạn bè.

Lý Hùng, Diễm Hương song ca 'Say you will'

Mi Lê