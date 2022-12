LyLy, Isaac chill hết mình dưới mưa ở xứ ‘hoa vàng trên cỏ xanh’

https://www.youtube.com/watch?v=cad7vAS0hx0

Nếu như phần 1 tập 3, show Không Độ Chill & Cool gây cười nghiêng ngả cho khán giả bằng màn “cosplay” hội lớp 4E của nhà Doremon cùng những biểu cảm xuất thần của “Thanh Thúy” thì phần 2 tập 3, Không Độ Chill & Cool đã đưa netizen lạc trôi vào xứ sở thần thoại bằng âm nhạc và khung cảnh hữu tình để giải nhiệt cuộc sống.

Mở đầu chương trình, Isaac và LyLy đã đem đến cho người xem một bầu trời kỷ niệm đầy lãng mạn, ngọt ngào với ca khúc “Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm”. Bản hit một thời được cặp đôi Không Độ Chill & Cool thể hiện theo một style tươi mới, trẻ trung và bổ sung bằng màn vũ đạo phụ họa sôi động của Quang Trung, DTAP khiến người xem xóa tan bao căng thẳng, mệt mỏi ngày cuối năm.

Sau màn song ca là giây phút cùng chill, tận hưởng biển xanh, nắng vàng thơ mộng của khách mời và ekip Không Độ Show. Isaac cho biết sau những lần xuất hiện trên sân khấu hào nhoáng, nam thần thường tìm về thiên nhiên như Đà Lạt để detox tâm hồn, làm mới lại tinh thần. Lyly chia sẻ nhà cô ngày trước vốn có view “mặt tiền biển” khiến mọi người trầm trồ ngưỡng mộ bởi độ chill để giải tỏa căng thẳng.

Là nghệ sĩ singer-songwriter, LyLy lần đầu tiên tâm sự về những siêu hit triệu view mà cô sáng tác như “Nhà anh ở đâu thế”, “Đen đá không đường” hay đặc biệt là “Sao anh chưa về nhà” - ca khúc mà nữ ca sĩ dự định dùng cho màn debut. Tuy nhiên sau đó LyLy gửi đứa con tinh thần của mình cho Amee khiến cô khóc 3 ngày 3 đêm, từ đó dần thai nghén ra hit 24H đang được Gen Z cực yêu chuộng để giải tỏa căng thẳng.

Điểm thú vị của Không Độ Chill & Cool là luôn có những thử thách khiến người xem cười nghiêng ngả. Trong phần này, trước máy phát hiện nói dối của Mèo Quang Trung, Isaac phải đối mặt với câu hỏi lắt léo, oái oăm là việc nam thần này từng dính rất nhiều tin đồn tình cảm với Lan Ngọc, Khả Ngân, nhưng tin đồn khiến anh mất ăn mất ngủ nhất là với Sơn Tùng M-TP là đúng hay sai khiến nam ca sĩ bật ngửa còn người xem thì cười té ghế.

Nếu Isaac thừa nhận anh dành tình cảm thực sự cho Diệu Nhi thì LyLy lại đỏ mặt thẹn thùng khi đứng trước câu hỏi “Isaac đẹp trai hơn Anh Tú, đúng hay không” bởi nữ ca sĩ và Anh Tú vốn đang “tình bể bình” trong lúc này.

Sau những giây phút gây cười sảng khoái với phần hỏi đáp. Âm nhạc lại tiếp tục vang lên với ca khúc “Với anh em vẫn là cô bé” được làm mới lại bởi “chiến thần âm nhạc” DTAP. Giai điệu nhẹ nhàng, vui tươi, trong sáng như tình yêu thời cắp sách tới trường khiến khán giả được giải nhiệt cuộc sống bằng những ký ức đẹp về ngày xanh yêu dấu.

Cơn mưa bất chợt không thể ngăn được độ chill của ekip và khách mời Không Độ show

Không gian âm nhạc liên tiếp được đẩy lên cao trào với “Mascara” của host Quang Trung. Tuy nhiên ấn tượng và up mood nhất để xua tan mọi căng thẳng của tập 3 này phải là màn song ca siêu đỉnh hit “Please tell me why” của Isaac và LyLy dưới cơn mưa bất chợt của Phú Yên.

Bản hit của giới Audition năm nào vang lên đầy sôi động, tươi mới qua phần biểu diễn ấn tượng của 2 ca sĩ khách mời khiến người xem chill chất ngất, mở ra một trời kỷ niệm êm đềm, tươi đẹp mà ở đó chỉ có sự hồn nhiên, chất phác đã xóa tan mọi căng thẳng, mệt mỏi thường ngày.

Tập 3 show nhạc Không Độ Chill & Cool đã khép lại với những hình ảnh ấn tượng, đẹp đến siêu thực nơi miền đất Phú Yên cùng những tiếng cười giòn tan, những giai điệu êm đềm, ngọt ngào gợi về ký ức tuổi thơ giúp netizen giải tỏa mọi căng thẳng, mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống trong những ngày cuối năm đầy áp lực này.

