Nữ ca sĩ 65 tuổi đã hoãn show do phải nhập viện vì nhiễm khuẩn. Sau khi được xuất viện về nhà tự chăm sóc, sức khỏe của Madonna dần cải thiện.

Người quản lý lâu năm của Madonna, ông Guy Oseary, đã thông báo rằng, nữ ca sĩ sẽ hoãn khởi động chuyến lưu diễn dự kiến ​​bắt đầu vào tháng 7.

Cháy vé ở châu Âu

Công ty giải trí Mỹ Live Nation vừa thông báo, chuyến lưu diễn của Madonna ở Bắc Mỹ sẽ diễn ra sau các show ở châu Âu. Vé cho các chương trình đã lên lịch trước đó được bán vào ngày mới. Một vài show sẽ bị hủy do xung đột lịch trình.

“Madonna lấy làm tiếc về sự bất tiện cho người hâm mộ và hy vọng sẽ bù đắp được những thị trường đó trong tương lai”, Live Nation tuyên bố.

Các buổi biểu diễn bị hủy bao gồm ngày 27/7/2023 tại thành phố Tulsa (Mỹ), ngày 22/12/2023 tại Nashville, ngày 15/1/2024 ở San Francisco, ngày 18/1/2024 tại Las Vegas và ngày 20/1/2024 ở Phoenix. Những khán giả đã mua vé sẽ được hoàn lại tiền.

Chuyến lưu diễn chính thức bắt đầu với 4 show (đã bán hết vé) tại London, Anh vào tháng 10 sắp tới. Sau đó là các buổi biểu diễn ở Bỉ, Đan Mạch, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức, Italy và Hà Lan trong suốt thời gian còn lại của năm 2023.

Chặng Bắc Mỹ bắt đầu vào ngày 13/12/2023 ở Trung tâm Barclays, New York (Mỹ).

Nữ nghệ sĩ đa tài

Madonna Louise Ciccone (sinh ngày 16/8/1958) là một ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và diễn viên người Mỹ.

Những tác phẩm của Madonna kết hợp các chủ đề xã hội, chính trị, tình dục và tôn giáo đã gây ra cả tranh cãi và sự hoan nghênh của giới phê bình.

Là một nhân vật văn hóa nổi bật trong thế kỷ 20 và 21, Madonna hiện vẫn là một trong những “nhân vật được ghi chép đầy đủ nhất của thời hiện đại”, với rất nhiều bài phê bình học thuật cũng như các tác phẩm văn học và nghệ thuật về bà. Có cả một phân ngành học thuật nhỏ dành cho những nghiên cứu về Madonna (gọi là Madonna học).

Madonna chuyển đến New York vào năm 1978 để theo đuổi sự nghiệp khiêu vũ hiện đại.

Sau khi biểu diễn với tư cách là tay trống, nghệ sĩ guitar và ca sĩ trong ban nhạc rock Breakfast Club và Emmy, Madonna đã trở thành ngôi sao solo với album phòng thu đầu tay - Madonna (1983).

Một loạt sản phẩm sau đó cũng thành công vang dội, bao gồm những album bán chạy nhất mọi thời đại Like a Virgin (1984), True Blue (1986) và The Immaculate Collection (1990).

Album Ray of Light (1998) và Confessions on a Dance Floor (2005) của Madonna đã đoạt giải Grammy.

Nữ hoàng nhạc Pop có nhiều đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng trong suốt sự nghiệp của mình, bao gồm: Like a Virgin, La Isla Bonita, Like a Prayer, Vogue, Take a Bow, Frozen, Music, Hang Up và 4 Minutes.

Sự nổi tiếng của Madonna được nâng cao nhờ các vai diễn trong các bộ phim như: Desperately Seeking Susan (1985), Dick Tracy (1990), A League of their Own (1992) và Evita (1996).

Madonna trong phim 'Evita'. Ảnh: The Sun

Trong khi Evita mang về cho Madonna giải Quả cầu vàng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nhiều phim khác của nữ ca sĩ không được đón nhận nồng nhiệt.

Với vai trò doanh nhân, Madonna thành lập công ty Maverick vào năm 1992. Công ty này bao gồm Maverick Records, một trong những hãng thu âm do nghệ sĩ điều hành thành công nhất trong lịch sử. Ngoài ra, còn có các dự án kinh doanh khác như nhãn hiệu thời trang, tác phẩm viết, câu lạc bộ sức khỏe và làm phim.

Madonna đã đóng góp cho nhiều tổ chức từ thiện, thành lập Quỹ Ray of Light vào năm 1998 và Raising Malawi vào năm 2006, đồng thời ủng hộ bình đẳng giới và quyền LGBT.

Với doanh số hơn 300 triệu đĩa trên toàn thế giới, Madonna là nữ nghệ sĩ thu âm bán chạy nhất mọi thời đại. Đồng thời là nghệ sĩ solo thành công nhất trong lịch sử bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ và là phụ nữ đạt được nhiều đĩa đơn số 1 nhất ở Úc, Canada, Italy, Tây Ban Nha và Anh.

Với doanh thu hơn 1,5 tỷ USD từ vé xem ca nhạc, Madonna vẫn là nữ nghệ sĩ lưu diễn có doanh thu cao nhất toàn cầu.

Tạp chí Mỹ Forbes đã vinh danh Madonna là nữ nhạc sĩ có thu nhập cao hằng năm với kỷ lục 11 lần trong suốt 4 thập kỷ (những năm 1980-2010).

Nữ ca sĩ được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng Rock & Roll vào năm 2008, được truyền hình Mỹ VH1 xếp hạng là người phụ nữ vĩ đại nhất trong âm nhạc. Tạp chí âm nhạc Rolling Stone cũng liệt kê Madonna trong số những nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Về đời tư, Madonna lấy diễn viên Sean Penn năm 1985, ly dị năm 1989; lấy đạo diễn Guy Ritchie năm 2000, ly hôn năm 2008; từ năm 1995 tới năm 1997 có bạn đời là diễn viên Cuba Carlos Leon. Cô có 6 người con.

Madonna - 'La Isla Bonita'

Linh Nhi (Theo CNN, Rolling Stone)