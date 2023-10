Đất rừng Phương Nam là phiên bản điện ảnh của bộ phim truyền hình cùng tên ra mắt năm 1997, dựa theo tiểu thuyết của nhà văn Đoàn Giỏi. Đất rừng Phương Nam có kinh phí sản xuất khoảng 40 tỷ đồng. Sát ngày chiếu, Đất rừng Phương Nam vừa tung MV nhạc phim Bài ca đất Phương Nam với giọng hát của NSƯT Trọng Phúc cùng dàn diễn viên và hơn 300 người của ca đoàn.

Bài ca đất Phương Nam của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ ra mắt lần đầu vào năm 1997 cùng phim truyền hình Đất Phương Nam và dần sở hữu sức sống riêng của mình khi được đánh giá là một trong những ca khúc chân thật và nổi bật nhất về vùng đất trù phú này.

Nghệ sĩ Trọng Phúc trong MV 'Bài ca đất Phương Nam'.

Nhạc sĩ Đức Trí - người đứng sau bản phối mới - cho biết tiêu chí lựa chọn giọng ca rất đơn giản: “Hát Nam Bộ thì phải 'mùi'". Cái 'mùi mẫn' da diết, thân thương, chứa trong đó âm vang câu hò ngân dọc theo dòng nước sông Cửu Long đầy ắp phù sa, cũng là tình người 'ngọt lụi tim' của người dân Nam Bộ. Với tiêu chí 'đơn giản' đó, không khó hiểu khi nghệ sĩ Trọng Phúc chính là gương mặt chọn mặt gửi vàng để thể hiện phiên bản Bài ca đất Phương Nam dành riêng cho phim điện ảnh Đất rừng Phương Nam.

Diễn viên Tiến Luật và Mai Tài Phến trong MV.

Một trong những yếu tố góp phần tạo nên yếu tố điện ảnh trong phiên bản Bài ca đất Phương Nam lần này chính là phần hợp xướng hơn 300 người của ca đoàn, diễn viên cùng hòa giọng với giọng hát của nghệ sĩ Trọng Phúc. Phần hợp xướng được thu tiếng trực tiếp tại hiện trường với sự tham gia của các diễn viên chủ chốt của phim: Hạo Khang, Tuấn Trần, Trấn Thành, Hứa Vĩ Văn, Tiến Luật, Mai Tài Phến, Băng Di, Đỗ Kỳ Phong, Bảo Ngọc.

Trấn Thành, Băng Di, Hứa Vĩ Văn trong MV.

Sau khi chia tay thầy giáo Bảy (Hứa Vĩ Văn), An (Hạo Khang) và mẹ (Hồng Ánh) bắt đầu hành trình xuôi về phương Nam để tìm cha. Mẹ mất khi bị kẹt trong một cuộc biểu tình, An được Út Lục Lâm (Tuấn Trần) cưu mang, chăm sóc và dạy luôn cả ngón nghề ăn cắp để kiếm sống. Nhưng biến cố lại ập đến, An lạc mất Út Lục Lâm và một mình với hành trình tìm cha khó khăn.

Cuộc phiêu lưu của An đi qua lục tỉnh Nam Kỳ với thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ và gặp gỡ những con người ấm áp với tình yêu quê hương ở những năm đầu chống Pháp thế kỷ 20. Đó là bác Ba Phi (Trấn Thành), cha con ông Tiều (Tiến Luật), bé Xinh (Bảo Ngọc), chú Ba bắt rắn (Công Ninh), Cò (Đỗ Kỳ Phong), Võ Tòng (Mai Tài Phến), chủ tiệm cầm đồ Ba Sang (Nghệ sĩ Trung Dân), Tư Ù (Tuyền Mập)...

Đất rừng Phương Nam chiếu sớm từ 13-15/10 trước khi chính thức khởi chiếu rộng rãi vào 20/10/2023.