Một cảnh trong phim.

Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi, Đất rừng Phương Nam kể về cuộc hành trình của bé An (do Hạo Khang thủ vai) trong việc tìm cha mình. Trên hành trình này, An đã gặp gỡ rất nhiều người tốt giúp đỡ như ông Út Lục Lâm, ông Tiều, thằng Cò, nhỏ Xinh, thầy Bảy và nhiều nhân vật khác, tạo nên một câu chuyện đậm đà tình thân.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ Đất rừng Phương Nam là một dự án mang đậm màu cờ sắc áo và phim mất 5 năm phát triển kịch bản để mang lại đủ cảm xúc cho khán giả như tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi từng gây ấn tượng với công chúng. Không chỉ thế, nhà sản xuất đã phải mua bản quyền phim tới 2 lần mới có thể bắt đầu thực hiện, mỗi lần chỉ được mua trong 5 năm.

Bên cạnh đó, biên kịch Trần Khánh Hoàng tiết lộ rằng dù kịch bản đã được hoàn thiện nhưng trong suốt quá trình thực hiện phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần. Thậm chí đang quay vẫn chỉnh sửa để phù hợp với bối cảnh nhằm mang tới câu chuyện chân thật nhất đến khán giả.

Theo sự chia sẻ của nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn, trước khi khởi quay, Đất rừng Phương Nam đã có 11 tháng casting với hơn 1.000 hồ sơ đăng ký. Phim trải qua hơn 48 ngày quay chính thức tại 45 bối cảnh trải dài khắp 6 tỉnh miền Tây. Đó là: Trà Sư - An Giang, Gáo Giồng - Đồng Tháp, Trần Đề - Sóc Trăng, Châu Đốc, Tân Châu - An Giang, Bình Thủy - Long Xuyên, Cầu Đất - An Giang, Suối Tre - Đồng Nai.

Đoàn phim phải quản lý 4.000 con người, trong đó có 41 diễn viên chính, phụ và 3.672 diễn viên quần chúng. Cùng với đó là 800 bộ trang phục được may mới hoàn toàn, 6.000 đạo cụ dành riêng cho phim và 110 xe cộ, ghe xuồng được thiết kế, sửa chữa cũng như làm mới để tạo nên bối cảnh chân thực, hoàn chỉnh nhất cho Đất rừng Phương Nam.

Chính vì số lượng nhân sự quá đông cũng như việc sắp đặt bối cảnh cần nhiều công sức, thời gian và cả tiền của nên ê kíp quyết định hoàn thành toàn bộ cảnh quay rồi mới di chuyển và sẽ không quay trở lại, bởi việc xáo trộn một bối cảnh đã quay xong khiến các bối cảnh khác cũng thay đổi theo.

Cùng với sự nỗ lực của cả ê-kíp, nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn chia sẻ trong suốt quá trình quay đoàn phim phải đối mặt với những bối cảnh khó khăn và đáng nhớ như bãi trượt mong ở Trần Đề hay phải khóa hai đầu cầu Bình Thủy - mối nối lưu thông của đường quốc lộ và cù lao Bình Thủy.

Đặc biệt, cảnh quay được lấy bối cảnh tại khu chợ đòi hỏi hơn 40 người chuẩn bị tiền kỳ hơn 1 tháng, và chỉ có thể quay tại phim trường trong 4-5 ngày ít ỏi khiến việc chạy đua với thời gian trở nên áp lực hơn rất nhiều lần.

Đất rừng Phương Nam có kinh phí sản xuất khoảng 40 tỷ đồng với sự góp mặt của các diễn viên: Hạo Khang, Tuấn Trần, Trấn Thành, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Tiến Luật, Trung Dân, NSƯT Công Ninh, Băng Di, Huỳnh Đông, Đỗ Kỳ Phong, Bảo Ngọc, Tuyền Mập, Băng Di, Mai Tài Phến… Phim chiếu sớm từ 13/10-15/10 trước khi chính thức khởi chiếu rộng rãi vào 20/10/2023.