Dấu ấn thương hiệu khăn ướt tiên phong

Theo số liệu từ danso.org, trung bình mỗi ngày có 3.828 trẻ em được sinh ra tại Việt Nam. Thời điểm hiện tại, thế hệ Gen Z đã bước vào độ tuổi làm cha mẹ, trở thành lực lượng tiêu dùng chính của ngành hàng mẹ và bé. Báo cáo từ sàn thương mại Shopee cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành hàng mẹ và bé bán ra gần 53 triệu sản phẩm, gấp 1,8 lần cùng kỳ năm 2023. Có thể thấy, ngành hàng này vẫn có nhiều vận hội phát triển ở thị trường Việt Nam.

Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng cho ngành hàng mẹ và bé phát triển. Ảnh: Mamamy

Gia nhập thị trường từ năm 2007, Mamamy được công chúng biết đến là một trong những thương hiệu Việt tiên phong ở mặt hàng khăn ướt. Các sản phẩm Mamamy ưu việt, tiện lợi, “được lòng” các mẹ bỉm sữa; đặc biệt góp phần thay đổi thói quen làm sạch cho bé bằng khăn vải xô, nước thường sang sử dụng sản phẩm khăn ướt.

Ngay từ ngày đầu xuất hiện, Mamamy đã theo đuổi sứ mệnh “Tạo ra những sản phẩm an toàn, chăm sóc trẻ tốt nhất”. Do đó, Yếu tố chất lượng, an toàn được đặt lên hàng đầu, thương hiệu khắt khe từ lựa chọn thành phần tới quy trình sản xuất, kiểm định sản phẩm.

Năm 2017, Mamamy trở thành thương hiệu khăn ướt đạt hợp chuẩn quốc gia TCVN 11528:2016; được Hội phụ sản Việt Nam khuyên dùng cho cả trẻ sơ sinh; nhận chứng nhận kiểm định từ: SGS Thuỵ Sĩ, Allergy Anh Quốc cho sản phẩm đạt chuẩn FDA, không Paraben, không kích ứng, không chất tẩy trắng quang học Tinopal…

An toàn cho bé luôn là ưu tiên hàng đầu của sản phẩm Mamamy. Ảnh: Mamamy

Mamamy Tropical - cải tiến khăn ướt nhiệt đới cao cấp, êm dịu hơn cho bé

Trong khi thị trường mẹ và bé thay đổi từng ngày với hàng loạt sản phẩm mới được ra mắt mỗi năm, bên cạnh sự cạnh tranh lớn từ nhãn hàng quốc tế, Mamamy lựa chọn chiến lược tập trung vào sản phẩm chủ lực khăn ướt với triết lý kinh doanh “Tốt nhất và tốt hơn nữa”.

Cuối năm 2017, sau 10 năm ra mắt thị trường, Mamamy ra đời mẫu khăn ướt mới “Tốt gấp đôi, Giá không đổi”.

Năm 2022, Mamamy ra mắt phiên bản khăn ướt hoàn toàn mới: Mamamy Tropical - sản phẩm cao cấp dành riêng cho trẻ em vùng nhiệt đới. Đây cũng là lần đầu tiên trên thị trường xuất hiện dòng khăn ướt chuyên biệt, phù hợp với khí hậu đặc trưng và đặc điểm làn da trẻ em Việt.

Mamamy Tropical - sản phẩm chuyên biệt dành riêng cho trẻ em vùng nhiệt đới. Ảnh: Mamamy

Là sản phẩm được hãng “thai nghén” hơn một thập kỳ, lần đầu tiên người tiêu dùng được thấy những cải tiến lớn ở khăn ướt. Vẫn mang đặc trưng của các sản phẩm Mamamy là bảng thành phần ưu việt, Mamamy Tropical tiếp tục tiên phong sử dụng các thành phần quý giá tự nhiên, êm dịu, thân thiện hơn với bé.

Ảnh: Mamamy

Cùng với đó, các mẹ có thể dễ dàng nhận thấy sự nâng cấp mạnh mẽ của sản phẩm ngay từ lần chạm đầu tiên bởi sự dày dặn bất ngờ, nhưng vẫn giữ được cảm giác mịn mướt, dễ chịu khi lướt trên da. Đây là sự đầu tư của Mamamy khi nâng cấp từ chất liệu vải không dệt 60% Rayon lên tới sợi 100% tự nhiên và Rayon, mang đến sản phẩm có độ đàn hồi cao, kết cấu dai chắc, không để lại xơ vải khi sử dụng.

Thiết kế sản phẩm thông minh với bề mặt hoa văn dập nổi giúp khăn ướt dễ dàng lấy đi vết bẩn, nhưng vẫn đảm bảo sự mềm mại như chính lòng bàn tay mẹ, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mỏng manh của bé.

“Thay vì liên tục ra mắt sản phẩm mới, giá bình dân, Mamamy chọn chiến lược tập trung tối đa vào cải tiến chất lượng sản phẩm. Đây chính là “chìa khóa” giúp Mamamy Tropical đang trở thành chiếc khăn “ghiền” của cả mẹ và bé, nâng niu chi chút từng khoảnh khắc chạm vào bé yêu”, đại diện thương hiệu Mamamy chia sẻ.

Super Mamamy Day - dịp để mẹ săn khăn ướt “ghiền” với nhiều ưu đãi. Ảnh: Mamamy

Tin “hot” cho mẹ: thương hiệu Mamamy mang đến ưu đãi “Super Brand Day” trên TikTok, diễn ra từ 2/12-4/12. Chương trình mang đến nhiều khuyến mại “hời nhất năm” của Mamamy, giúp để mẹ “thả ga” mua sắm khăn ướt Mamamy Tropical và hệ sản phẩm chăm sóc bé toàn diện của Mamamy. Tìm hiểu thông tin chi tiết về sản phẩm và hệ thống phân phối của Mamamy tại: Website: mamamy.vn TikTok Shop: https://www.tiktok.com/@mamamy_babygoodgoods?_t=8r1aoCUBSbP&_r=1

Tú Uyên