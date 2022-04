Man City vs Liverpool: 'Chung kết' sớm Ngoại hạng Anh

Khi mà "siêu kinh điển" Real Madrid vs Barcelona ngày càng mất giá trị, giới truyền thông xứ sương mù đã đẩy trận thư hùng Man City vs Liverpool lên thành màn so tài hấp dẫn bóng đá châu Âu thời điểm hiện tại.

Trận “chung kết” sớm của Premier League 2021/22

Hai ông lớn Premier League không những sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu, mà còn thi triển lối chơi tấn công hấp dẫn và đang đạt phong độ cao đáng kinh ngạc.

Đoàn quân HLV Pep Guardiola thắng 18/22 trận gần nhất. Cũng chẳng kém cạnh, Lữ đoàn đỏ 17 lần hát khúc hoan ca trong 20 trận vừa qua.

Với việc chỉ hơn kém nhau 1 điểm trên BXH, đội nào giành chiến thắng tại Etihad sẽ nắm lợi thế cực lớn tiến đến bục vinh quang Ngoại hạng Anh mùa này.

Jurgen Klopp có trong tay đến 5 ngôi sao chất lượng trên hàng công, với khả năng tạo đột biến và săn bàn ấn tượng. Loại ai trong số Salah, Mane, Diaz, Firmino hay Jota cũng khiến chiến lược gia người Đức đau đầu.

Về phần Man City, mối đe dọa lớn nhất lại đến từ hàng tiền vệ, đặc biệt Kevin De Bruyne. Cầu thủ người Bỉ vừa xé lưới Atletico Madrid hồi giữa tuần. Đó cũng là bàn thắng trong trận thứ 3 liên tiếp mà De Bruyne ghi được.

Kể từ lúc thua RB Leipzig hồi tháng 12, Man City nếm trái đắng thêm duy nhất một lần. Liverpool cũng chỉ thất bại trước Inter trong năm 2022, khi mà họ đã nắm quyền tự quyết giành vé Champions League.

Man City sẽ không có sự phục vụ của Ruben Dias

Trên phương diện đối đầu, Man City vượt trội quãng thời gian gần đây. Với lợi thế sân nhà cùng tinh thần hưng phấn, đội bóng của Pep Guardiola nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm.

Thông tin lực lượng

Trung vệ Ruben Dias là sự vắng mặt đáng tiếc nhất bên phía chủ nhà. Kyle Walker sẽ trở lại đội hình xuất phát sau khi ngồi ngoài vì án treo giò ở Champions League.

Với đường chuyền cho De Bruyne xé lưới Atletico, Phil Foden có thể được ưu tiên đá chính bên cạnh Mahrez và Sterling.

Bên phía đội khách, Alexander-Arnold đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Henderson sẽ đá chính sau khi ngồi ngoài hồi giữa tuần.

Thành tích đối đầu

Man City chỉ thua 1/12 lần chạm trán gần nhất trước Liverpool trên sân nhà Etihad.

Liverpool không biết đến mùi chiến thắng trước Man "xanh" ở 4 cuộc đụng độ vừa qua.

Tỷ lệ châu Á: Man City chấp hòa (0: 1/2)

Dự đoán: Hòa 2-2

Đội hình dự kiến

Man City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Sterling.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mane, Diaz.

* An Nhi