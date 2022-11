Màn giải cứu tài xế bị mắc kẹt trên ô tô ở vận tốc 126 km/h như trong phim

Một tài xế ở Trung Quốc mới đây đã có một trải nghiệm để đời khi phải lái xe liên tục trong vòng 2 tiếng đồng hồ với tốc độ lên tới 126 km/h trên đường cao tốc. Anh buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát và một cuộc giải cứu nghẹt thở đã diễn ra.

Video về sự việc:

(Nguồn video: NetEase News)

Cụ thể vào khoảng 1h sáng ngày 30/10, khi đang di chuyển trên đoạn đường cao tốc thuộc địa phận tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, nam tài xế đã phát hiện hệ thống Cruise Control System (CCS) bị lỗi khiến xe bị “mắc kẹt” ở vận tốc 126 km/h. CCS là một hệ thống điều khiển hành trình trên ô tô giúp xe tự động duy trì tốc độ mà người lái cài đặt sẵn.

Tài xế đã cố gắng giảm tốc độ bằng cách đạp phanh, chuyển sang số mo nhưng vẫn không thể dừng chiếc xe lại. Cuối cùng, tài xế phải gọi điện cho cảnh sát để xin sự giúp đỡ.

Chiếc xe lao như bay với vận tốc 126 km/h (Ảnh: iNews)

“Tôi không thể tắt máy, tôi nghĩ mình chết chắc rồi”, anh nói trong cơn hoảng loạn với cảnh sát đang nghe ở đầu dây bên kia. Cảnh sát sau đó đã cố gắng trấn an nam tài xế và yêu cầu anh không được tháo dây an toàn trong mọi tình huống. “Anh vẫn đang an toàn mà, đừng lo lắng quá”, viên cảnh sát lên tiếng.

Cảnh sát địa phương đã huy động lực lượng nhằm giải cứu nam tài xế (Ảnh: iNews)

Sau khi xác định được vị trí chính xác của chiếc xe này, cảnh sát địa phương đã tiến hành giải tỏa giao thông ở phía trước và đảm bảo rằng nam tài xế có thể đi qua các trạm thu phí mà không bị cản trở hay va chạm với xe khác. “Chúng tôi buộc phải giải tỏa đoạn đường ở phía trước để tránh trường hợp chiếc xe này đâm phải những phương tiện khác do không thể dừng lại”, cảnh sát cho biết.

Cảnh sát địa phương cũng đã cử một chiếc xe đi theo xe của nam tài xế này để phòng trường hợp khẩn cấp. Khi bắt kịp xe của nam tài xế, một cảnh sát ngồi ở ghế lái phụ đã liên tục lên tiếng động viên nam tài xế giữ bình tĩnh và hướng anh đến một con đường vắng. Đồng thời, trong lúc này, họ cũng đã liên hệ với một kỹ sư ô tô để tìm cách dừng chiếc xe lại. Qua điện thoại, người kỹ sư đã hướng dẫn nam tài xế các bước dừng hệ thống CCS và may mắn chiếc xe cuối cùng cũng đã dừng lại được mà không gây ra bất kỳ vụ va chạm đáng tiếc nào.

Chiếc xe cuối cùng cũng đã dừng lại và không có bất kì va chạm đáng tiếc nào (Ảnh: iNews)

Hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến hệ thống điều khiển hành trình bị lỗi. Tuy nhiên, khả năng cao là do nam tài xế đã lỡ tay làm đổ trà sữa lên hệ thống này. “Mặc dù tôi đã lau khô nhưng có thể một phần trà sữa đã bị ngấm vào bên trong”, anh chia sẻ. Cảnh sát và tài xế cũng không tiết lộ thương hiệu của chiếc xe này.

Đoạn video ghi lại cảnh chiếc xe ô tô phóng như bay trên đường cao tốc đang thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người nhận xét rằng cuộc giải cứu này giống hệt như phiên bản đời thực của bộ phim Speed nổi tiếng của Mỹ sản xuất năm 1994 với hai diễn viên chính Keanu Reeves và Sandra Bullock.

Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nỗ lực cứu người của cảnh sát địa phương.

Minh Nhật (Theo iNews)

