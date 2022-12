Mang theo hung khí, nhóm thiếu niên ở Bình Dương lao vào đánh nhau

Thông tin từ Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương sáng nay (15/12) cho hay, Cơ quan CSĐT Công an TP đang xác minh, điều tra đối với nhóm thiếu niên hỗn chiến bằng hung khí gây náo loạn trên địa bàn.

Nhóm thiếu niên tham gia vụ hỗn chiến - Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, do xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm của Phan Gia Bảo (SN 2006), Lê Phạm Như Ý (SN 2006) với một thiếu niên tên L.T.N.Q (SN 2004) nên tối ngày 12/12, hai nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau tới khu vực gần trung tâm thương mại VinCom (phường Dĩ An, TP Dĩ An) để giải quyết.

Khi đến điểm hẹn, hai nhóm mang theo nhiều hung khí như dao tự chế, ống tuýp sắt lao vào đánh nhau, rượt đuổi gây náo loạn khu vực này.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã lập tức truy xét điều tra và đã xác định được 8 thiếu niên tham gia vụ hỗn chiến trên. Nhóm này được đưa về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, nhóm của Bảo, Như Ý xảy ra mâu thuẫn với L.T.N.Q nên hai bên rủ thêm người hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc ẩu đả, một người trong nhóm của Q đã bị đối phương chém trúng người.