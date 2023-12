Theo một nguồn tin độc quyền tiết lộ với Page Six, Mariah Carey và bạn trai lâu năm Bryan Tanaka đã quyết định chia tay vì tình trẻ 'muốn có con'.

Theo nguồn tin này tiết lộ, khoảng cách về tuổi tác đã khiến Bryan Tanaka và Mariah Carey có nhiều mong muốn khác biệt trong suy nghĩ. “Anh ấy muốn có một gia đình. Đó không phải là điều cô ấy sẵn sàng”, nguồn tin cho biết.

Mariah Carey và tình trẻ kém 14 tuổi chia tay.

Tin đồn dấy lên thời gian vừa qua khi Bryan Tanaka vắng mặt trong nhiều sự kiện của bạn gái, đặc biệt là chuyến lưu diễn Merry Christmas One and All! của "nữ hoàng giáng sinh" tại California, bắt đầu hồi tháng 11 vừa qua.

Mariah Carey càng làm dấy lên suy đoán rằng mối quan hệ giữa cô và bạn trai kém tuổi đã kết thúc khi nói với tờ People rằng, bản thân đã có một năm khó khăn.

Cũng theo một nguồn tin khác cho biết, Bryan Tanaka muốn bắt đầu có cuộc sống riêng của mình.

Cặp đôi đã bên nhau được 7 năm.

Vũ công Bryan Tanaka và Mariah Carey bắt đầu biết nhau từ năm 2006. Cặp đôi hẹn hò vào năm 2016. Hiện tại, cả hai đã bên nhau được 7 năm. Mariah Carey đã có một cặp song sinh 12 tuổi tên Maroc và Monroe với chồng cũ Nick Cannon. Bryan Tanaka không có con riêng.

Mariah Carey là một nữ ca sĩ kiêm sáng tác nhạc, nhà sản xuất thu âm và diễn viên người Mỹ. Cô cũng được mệnh danh là "nữ hoàng giáng sinh" vì có nhiều bài hát liên quan đến Noel nổi tiếng, đặc biệt là bài hát All i want for christmas is you.