30m chiều dài có 15 vị trí bong tróc

Dự án nâng cấp, mở rộng QL19 có tổng chiều dài 143km, đi qua địa bàn Gia Lai 126km và Bình Định 17km, được khởi công năm 2021, do Ban quản lý dự án 2 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 3.600 tỷ đồng (trong đó vốn vay của Ngân hàng Thế giới 3.465 tỷ đồng; vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia hơn 48,5 tỷ đồng và vốn đối ứng trong nước 85,5 tỷ đồng).

Dù thảm nhựa xong chưa lâu nhưng đoạn đường qua địa bàn thị trấn Đak Đoa đã xuất hiện hàng loạt ''ổ gà''. Ảnh: Trần Hoàn

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2023, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại nhiều hạng mục vẫn còn dang dở. Mặc dù thảm nhựa xong chưa lâu nhưng đoạn đường từ số nhà 91 - 499 đường Nguyễn Huệ (thị trấn Đak Đoa) đã xuất hiện hàng loạt ''ổ gà''.

Đáng lưu ý, đoạn trước số nhà 449 Nguyễn Huệ, ngay khu vực đèn tín hiệu giao thông, tình trạng bong tróc tạo thành ''ổ gà'' chi chít. Chỉ với khoảng 30m chiều dài đã có 15 vị trí bị bong tróc nham nhở, vừa làm mất mỹ quan vừa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Đoạn từ số nhà 435 - 449 Nguyễn Huệ dài khoảng 30m đã có 15 vị trí bị bong tróc. Ảnh: Trần Hoàn

Ông T. (65 tuổi, Tổ dân phố 5, thị trấn Đak Đoa) phản ánh, đường đã làm xong nhưng đơn vị thi công không tiến hành bó vỉa, vát lề khiến người dân ra vào nhà khó khăn. Nhiều chỗ mặt đường thấp hơn mương thoát nước khoảng 20cm khiến người dân phải tự đắp lề để vào, mỗi nhà làm một kiểu, mất mỹ quan.

Chị Nguyễn Thị Hương (thị trấn Đak Đoa) ái ngại vì hằng ngày chị phải dậy sớm chạy xe máy chở rau lên TP. Pleiku bán, dù rất quen đường nhưng thỉnh thoảng vẫn đâm vào ổ gà khiến cả người và xe chới với. Chỉ khoảng 2km nhưng chị rất bất an mỗi khi chạy xe qua đoạn đường này.

Tại khu vực ngã 3, đèn đỏ thường xuất hiện ''ổ gà'' dày đặc. Ảnh: Trần Hoàn

Liên quan đến vấn đề này, ông Lương Văn Còn, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Đak Đoa xác nhận, có tình trạng xuất hiện nhiều ''ổ gà'' trên tuyến QL19 qua địa bàn. Ban đầu chỉ là những lỗ nhỏ, nghĩ là chủ đầu tư khoan bắn để nghiệm thu, sau đó xe chạy nhiều nên bị phá thành các ''ổ gà''...

“Tuyến đường này mới làm, hiện không biết đã bàn giao, quyết toán đưa vào sử dụng hay chưa, còn thời gian bảo dưỡng sửa chữa hay không. Người dân ý kiến nhiều về việc tại sao đường mới làm mà đã hư hỏng”, ông Còn nói.

Một điểm bong tróc có xu hướng mở rộng. Ảnh: Trần Hoàn

Sẽ sửa chữa trong thời gian sớm nhất

Ngày 25/7, UBND huyện Đak Đoa có văn bản gửi Ban quản lý dự án 2 (Bộ GTVT) về việc chỉ đạo đẩy nhanh việc khắc phục, sửa chữa hư hỏng cục bộ tại các vị trí trên tuyến QL19 đoạn qua địa bàn huyện.

Theo đó, sau thời gian mưa lớn kéo dài, mặt đường bê tông nhựa đoạn qua huyện Đak Đoa có một số vị trí hư hỏng cục bộ, gây mất an toàn giao thông. Để bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng, tránh xảy ra các sự cố, tai nạn với những hậu quả đáng tiếc, UBND huyện đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương khắc phục, sửa chữa mặt đường hư hỏng để đảm bảo an toàn giao thông...

UBND huyện Đak Đoa cho rằng, nếu không khắc phục sửa chữa kịp thời, diện tích hư hỏng mặt đường càng lan rộng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, chất lượng công trình và thẩm mỹ mặt đường.

Để tránh tai nạn xảy ra, người dân phải đặt những túi rác nhằm cảnh báo người đi đường. Ảnh: Trần Hoàn

Trao đổi với VietNamNet, ông Lê Tuấn Mạnh, Giám đốc Ban quản lý dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (Ban quản lý dự án 2, Bộ GTVT) cho biết ông có nắm được hiện tượng bong tróc tạo thành ''ổ gà'' đoạn qua thị trấn Đak Đoa. Tuy nhiên, do thời tiết mưa nhiều, các đơn vị đang cố sửa nhưng không triệt để, chờ hết mưa sẽ khắc phục.

Theo ông Mạnh, đoạn đường qua thị trấn Đak Đoa do Công ty Vina Delta thi công, Công ty Thăng Long Gia Lai là nhà cung cấp vật liệu thảm nhựa, hiện công trình chưa được bàn giao.

Nhiều tuyến mương thoát nước còn dang dở. Ảnh: Trần Hoàn

Ông Nguyễn Văn Viện, Phó giám đốc Chi nhánh Công ty Thăng Long tại Gia Lai (đơn vị được nhà thầu Vina Delta ký hợp đồng thực hiện hạng mục thảm đường) nhìn nhận, trong quá trình thi công thảm nhựa, chủ đầu tư cũng như các bên giám sát rất kỹ. Tuy nhiên do thời tiết cùng với mưa kéo dài nên xảy ra một số chỗ hư hỏng cục bộ. Khi thời tiết khô ráo, nắng lên, công ty sẽ cho khắc phục ngay.