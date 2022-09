'Mắt thần' lột trần hành vi trộm điện thoại, đồng hồ của người phụ nữ

Hôm nay (15/9), Công an phường 1, TP Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP Đông Hà tiếp tục điều tra vụ người phụ nữ 53 tuổi chuyên trộm cắp.

Trước đó, 8h ngày 12/9, lực lượng chức năng nhận tin báo của chị Lê Ánh Nhung (trú tại khu phố 7, phường 1, TP Đông Hà) về việc bị kẻ gian lấy trộm 1 đồng hồ hiệu Oppo Watch trị giá 12 triệu đồng tại cửa hàng bán quần áo.

Đối tượng Trần Thị Mỹ Hương tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Qua đấu tranh truy xét, đến chiều cùng ngày, Công an phường 1 đã bắt giữ bà Trần Thị Mỹ Hương (53 tuổi, trú khu phố 2, phường 5, TP Đông Hà).

Khai thác mở rộng, người phụ nữ này khai nhận, ngày 4/9 đã đột nhập vào cửa hàng giày dép tại 58 Hùng Vương, TP Đông Hà trộm 1 điện thoại IPhone 12 Promax.

Vụ trộm này được người phụ nữ thực hiện với thủ đoạn tinh vi. Tuy nhiên, toàn bộ diễn biến đã bị camera an ninh tại cửa hàng ghi lại.

Người phụ nữ vào cửa hàng quần áo lấy trộm chiếc đồng hộ hiệu Apple watch trị giá 12 triệu đồng. Ảnh cắt từ camera

Người phụ nữ này ăn mặc kín đáo, đeo khẩu trang, đội mũ rộng để che mặt. Thấy nhân viên của quán đang ngủ, bà Hương lần mò, giả vờ xem hàng rồi lấy điện thoại đặt lên kệ giày ở vị trí thuận lợi. Sau đó, người này đi vòng ra đằng sau, dò xét cẩn thận trước khi lấy điện thoại rồi “chuồn”.

Camera an ninh ghi lại cảnh người phụ nữ lấy trộm điện thoại Iphone ở shop giày dép. Ảnh cắt từ camera

Những ngày sau đó, clip người phụ nữ trộm điện thoại này được chia sẻ khắp các trang Facebook ở Quảng Trị, làm dậy sóng cộng đồng.

Cơ quan công an cho biết, Trần Thị Mỹ Hương là đối tượng thường xuyên lợi dụng sơ hở đột nhập vào các quán để trộm tài sản. Vì vậy, cơ quan công an thông báo, công dân nào bị mất tài sản thủ đoạn như trên cần trình báo về Cơ quan CSĐT Công an TP Đông Hà để điều tra, giải quyết.

Hương Lài