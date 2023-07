Xuất hiện trong chương trình Who's Talking to Chris Wallace (Ai đang nói chuyện với Chris Wallace) của CNN mới đây, Matt Damon đã nói với người dẫn chương trình về việc vào năm 2009, anh không chỉ được mời đóng vai chính trong Avatar của đạo diễn lừng danh James Cameron mà còn được đề nghị nhận phần trăm thu nhập của bộ phim.

Matt Damon sinh ngày 8/10/1970. Ảnh: AP

“Thật kinh khủng như thế”, Damon nói đùa khi được hỏi về con số ước tính 250 triệu USD. Anh nói rằng “chắc chắn đó là số tiền cao nhất mà một diễn viên từng từ chối”.

Damon cho biết mình có nghĩa vụ hoàn thành quá trình sản xuất loạt phim Bourne mà anh đóng vai chính từ năm 2002 đến 2016, và không muốn “bỏ rơi họ trong tình trạng chao đảo” để thực hiện Avatar.

Matt Damon trong phim 'Jason Bourne'. Ảnh: Universal

Đạo diễn Cameron cuối cùng đã chọn Sam Worthington vào vai chính, cùng với Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Joel David Moore và Michelle Rodriguez trong phần đầu tiên của loạt phim.

Tất nhiên, Avatar trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại, với tổng doanh thu gần 3 tỷ USD kể từ khi phát hành năm 2009.

Sau khi Matt Damon từ chối vai chính trong 'Avatar', đạo diễn James Cameron mời Sam Worthington thủ vai. Ảnh: Fandom Wire

Phần tiếp theo Avatar: The Way of the Water (Avatar: Dòng chảy của nước) ra mắt vào năm ngoái, trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 3 từ trước đến nay, với 2,3 tỷ USD.

Avatar: The Way of the Water xếp sau Avatar và Avengers: Endgame (Avengers: Hồi kết) thu về gần 2,8 tỷ USD kể từ khi phát hành vào năm 2019.

Phát ngôn gây tranh cãi

Từ chối vai chính trong siêu phẩm Avatar là một quyết định có thể ám ảnh Damon nhưng dường như tất cả dấu hiệu đều cho thấy anh đã làm tốt mà không cần mạo hiểm quanh hành tinh Pandora của Cameron.

Hiện tại, Damon đóng vai chính trong Oppenheimer - bộ phim sử thi thời kỳ chiến tranh mới nhất của đạo diễn Christopher Nolan, ra mắt tại các rạp Mỹ từ ngày 20/7 (dự kiến chiếu rạp Việt Nam từ ngày 4/8).

Tuyên bố đang gây tranh cãi của Damon liên quan đến số tiền lớn nhất từ trước đến nay mà một diễn viên từ chối.

Matt Damon có ba cô con gái với vợ - Luciana Barroso (phải) và một cô con gái riêng. Ảnh: Variety

Có một trường hợp tương tự nhưng nhân vật chính chưa bao giờ phát ngôn. Đó là Sean Connery được mời đóng vai phù thủy Gandalf trong bộ 3 phim The Lord of the Rings (Chúa tể của những chiếc nhẫn) của Peter Jackson nhưng được cho là đã từ chối vai diễn này vì “không hiểu nội dung”.

Sean Connery được mời đóng vai phù thủy Gandalf trong bộ ba phim 'The Lord of the Rings' nhưng ông đã từ chối. Ảnh: IGN

Hơn nữa, nhiều thông tin cho hay Connery đã được đề nghị mức cát-sê 30 triệu USD cho mỗi bộ phim, cộng với 15% doanh thu phòng vé. Nếu nhận lời đóng The Lord of the Rings, Connery (từng thủ vai siêu điệp viên James Bond) có thể kiếm được gần 450 triệu USD.

Trailer phim 'Jason Bourne' mà Matt Damon đóng vai chính:

Linh Nhi (Theo CNN, IMDB)