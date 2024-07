Ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Liên (SN 1967, trú tại thôn Phương An 2, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ) về tội "Giết người".

Bị can Nguyễn Thị Liên (trái) và chiếc giường - hiện trường vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, tối 5/7, Công an huyện Cam Lộ tiếp nhận tin báo về nghi án giết người xảy ra tại thôn Phương An 2, xã Cam Nghĩa.

Thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trong gia đình nên ông Nguyễn Mạnh T. (SN 1964) và vợ là bà Nguyễn Thị Liên xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát.

Vụ việc đã được hàng xóm can ngăn, nhưng đến khoảng 00h10 ngày 6/7, do còn tức giận, bà Liên đã lấy axit đổ lên ông T. đang nằm ngủ trên giường.

Sau khi sự việc xảy ra, ông T. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đến ngày 10/7, các vết thương do axit diễn biến nặng khiến ông T. tử vong.