Lãnh đạo huyện An Dương, TP Hải Phòng trưa nay (28/8) cho hay, Công an địa phương đang triệu tập nhiều người trong 1 gia đình để làm rõ vụ án mạng xảy ra vào tối qua trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h tối qua, tại khu vực thôn Hà Nhuận 2, xã An Hòa, huyện An Dương, 3 người trong gia đình ông Học gồm ông Lê Văn Học, Lê Văn Háy và Lê Văn Đào đã cãi vã, xô xát với nhà ông Trần Văn C.

Ông C. làm công tác điều tiết nước thuỷ lợi. Một tháng trước, trong quá trình lấy nước, ông C. không may để nước tràn vào ruộng nhà ông Học. Rồi hai ông này mâu thuẫn với nhau.

Hôm qua, con cái ông C. về cúng rằm biết được sự việc nên hai gia đình lời qua tiếng lại. Hai bên xô xát, phía nhóm người của gia đình ông Học đã dùng dao chém người nhà ông C.

Hậu quả, con rể ông C là anh Nguyễn Văn H (SN 1982; trú ở thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện, huyện An Dương) thiệt mạng. Con trai ông C. bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

Ông Lê Văn Học, Lê Văn Háy và Lê Văn Đào đã bị công an triệu tập lên cơ quan điều tra để làm rõ sự việc.