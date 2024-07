Sự việc xảy ra hôm 3/7, người đàn ông bị bắt là Neil McCarthy (25 tuổi) sinh sống ở bang Oregon của Mỹ.

Chia sẻ với News 9, hãng hàng không American Airlines cho biết chuyến bay khởi hành từ Sân bay quốc tế O'Hare tại Chicago tới Sân bay khu vực Manchester-Boston của bang New Hampshire đã buộc phải chuyển hướng tới Sân bay quốc tế Buffalo Niagara thuộc bang New York do một hành khách gây rối.

Ảnh minh họa

Các tài liệu của tòa án liên bang ghi nhận, một sĩ quan cảnh sát đã lên máy bay và nói chuyện với một tiếp viên hàng không xác nhận nam hành khách đã để lộ cơ thể và đi tiểu không đúng nơi quy định trên máy bay. Sau đó, McCarthy đã bị bắt, và bị áp giải ra khỏi máy bay.

Sĩ quan cảnh sát cũng đã lấy được bức ảnh chụp từ điện thoại di động của một hành khách cho thấy, McCarthy đứng tiểu ngay ở lối đi của máy bay, và để lộ cơ thể.

Khai với cảnh sát, McCarthy cho biết anh ta bay từ thành phố Portland của bang Oregon đến Manchester, quá cảnh ở Chicago và đã uống một ít rượu whisky trước khi lên chuyến bay. Sau đó, người này lại uống thêm trong lúc quá cảnh ở Chicago, và cả sau khi lên máy bay.

Nam hành khách nhấn mạnh đã đứng dậy để đi vệ sinh và quay trở lại chỗ ngồi của mình, nhưng bản thân có bệnh về tiểu tiện.

Hiện McCarthy đã được trả tự do, và chờ phiên tòa xét xử vụ việc diễn ra vào cuối tháng này.