Máy bay Thái Lan chở 170 người trượt khỏi đường băng do mưa lớn

Theo thông báo của hãng hàng không Nok Air đưa ra, chuyến bay DD108 của Nok Air chở 164 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn khởi hành từ sân bay Don Mueang lúc 8 giờ 23 phút và đến sân bay Mae Fah Luang lúc 9 giờ 16 phút tối.

Trong khi hạ cánh, máy bay trượt khỏi đường băng và lao ra bãi cỏ do trời mưa lớn nhưng phi công đã kịp thời xử lý đưa máy bay dừng lại một cách an toàn. Tất cả các hành khách và thành viên phi hành đoàn đều an toàn và được đưa về nhà ga ngay sau đó.

Nok Air đã hủy tất cả các chuyến bay đến Chiang Rai do sự cố này. Sân bay Mae Fah Luang phải đóng cửa đến hết thứ 4 (ngày 3/8) để tiến hành điều tra và dọn dẹp lại đường băng.

Lực lượng cứu hộ và nhân viên y tế giúp hành khách rời khỏi máy bay sau sự cố. (Ảnh Warangkhana Wongchai)

Máy bay gặp nạn là một chiếc Boeing 737-800 7 năm tuổi do Nok Air vận hành. Máy bay đã được giao cho Nok Air vào tháng 12 năm 2014 và hiện thuộc sở hữu của ALAFCO, một công ty cho thuê máy bay hàng không.

Chiếc Boeing 737-800 7 năm tuổi do Nok Air vận hành.

Theo Bangkok Post