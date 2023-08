Theo Fox 35 News, dẫn lời người phát ngôn Cục Hàng không Liên bang (FAA) cho biết, chuyến bay 5916 của American Airlines khởi hành từ thành phố Charlotte, bang Carolina đến thành phố Gainesville, bang Florida (Hoa Kỳ) vào ngày 10/8 thì bất ngờ gặp sự cố về áp suất.

Dữ liệu từ trang web theo dõi hành trình chuyến bay FlightAware cho thấy, máy bay đã đột ngột hạ độ cao gần 20.000 feet (hơn 6000 mét) chỉ trong vòng 11 phút. Đặc biệt đáng báo động là lần rơi lớn nhất xảy ra sau khoảng 43 phút bay - máy bay hạ độ cao xuống 18.600 feet (hơn 2.600 mét) trong vòng chưa đầy 6 phút.

Nhiều hành khách trở nên hoảng loạn, và vô cùng sợ hãi khi máy bay đột ngột mất độ cao trong thời gian ngắn.

Các hành khách của American Airlines vô cùng sợ hãi sau khi chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 hạ độ cao đột ngột chỉ trong vài phút.

Giáo sư Harrison Hove của Đại học Florida, một hành khách có mặt trên chuyến bay chia sẻ trải nghiệm kinh hoàng trên mạng xã hội Twitter.

“Tôi đã bay rất nhiều. Nhưng sự cố lần này thật đáng sợ”.

“Có thứ gì đó bị hỏng giữa chuyến bay và làm giảm áp suất trong cabin, gây ra mùi khét khó chịu. Máy bay lập tức hạ độ cao để chúng tôi có nhiều dưỡng khí hơn. Điều đó thật đáng sợ nhưng cuối cùng sự cố đã được giải quyết an toàn”.

“Xin gửi lời tri ân tới các nhân viên phi hành đoàn và các phi công tuyệt vời của chúng tôi trên American Air 5916”.

Giáo sư Harrison Hove của Đại học Florida chia sẻ khoảnh khắc hãi hùng trên chuyến bay của American Airlines

Mặt nạ dưỡng khí đã bung ra do máy bay giảm độ cao đột ngột.



Trong một tuyên bố, người phát ngôn của American Airlines cho biết, quyết định hạ độ cao đột ngột của phi hành đoàn là do lo ngại về áp suất.

“Chuyến bay American Eagle số hiệu 5916, do Piedmont Airlines khai thác, từ Charlotte (CLT) đến Gainesville, Florida (GNV) đã hạ cánh an toàn xuống GNV vào hôm thứ Năm, ngày 10/8. Khi đang trong hành trình bay, phi hành đoàn phát hiện dấu hiệu có thể xảy ra sự cố áp suất và ngay lập tức phi công quyết định hạ xuống độ cao thấp hơn một cách an toàn. Chúng tôi xin lỗi khách hàng vì bất kỳ sự bất tiện nào và cảm ơn đội ngũ phi hành đoàn của chúng tôi vì sự chuyên nghiệp của họ”, người phát ngôn nói.

Theo New York Post