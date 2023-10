XEM CLIP:

Tối 26/10, Công an TP Hà Nội phát thông tin ban đầu liên quan đến vụ cháy xảy ra tại xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì) khiến 3 người tử vong.

Theo đó, khoảng 17h40 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc xảy ra cháy nhà cấp 4 tại khu vực đường mới Hồng Hà (gần chung cư Hồng Hà, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì).

Vụ cháy bùng phát dữ dội sau khi máy ép trúng bình xịt tóc gây nổ

Bình xịt tóc bị ép gây nổ bên trong hiện trường vụ cháy (Ảnh: CACC)

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC& CNCH Công an thành phố và Công an huyện Thanh Trì đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đến 18h09 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng cứu hộ cứu nạn kết thúc quá trình tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Công an điều tra nguyên nhân vụ cháy

Hậu quả, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu, phát hiện 3 người tử vong.

Thiệt hại tài sản đang được thống kê, làm rõ.

Theo thông tin người bị thương cung cấp, thời điểm vụ cháy xảy ra, gia đình sử dụng máy chuyên dụng ép phế liệu thì ép phải bình xịt tóc dẫn đến phát nổ, bén lửa gây ra cháy.