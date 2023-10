Lựa chọn của doanh nghiệp nhỏ, gia đình

Nhiều năm gắn bó với công việc bán hàng tại một công ty thiết bị văn phòng tại Hà Nội, số lượng máy tính, máy in… mà chị Nguyễn Phương Anh từng bán được “không đếm xuể”. Tuy nhiên, thời gian qua, dòng máy in HP LaserJet MFP M236dw khiến chị ấn tượng. Nhiều khách hàng mua cho văn phòng, công ty hay để gia đình sử dụng đều ưng ý với máy in trắng đen HP LaserJet MFP M236dw.

“Theo nhiều khách hàng, họ thích dòng máy này bởi thiết kế nhỏ gọn và màu sắc trắng đen khá trang nhã; đáp ứng được nhu cầu in ấn không quá nhiều của doanh nghiệp nhỏ và vừa hay các gia đình. Thêm nữa, giá của dòng máy này cũng phải chăng”, chị Phương Anh nói.

Bán máy in HP LaserJet MFP M236dw giúp doanh số của chị Anh tăng lên kha khá trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây, có ngày chị bán được 5 - 7 chiếc. “Chị em bán hàng vẫn hay đùa nhau rằng khách ưng ngay, bán liền tay”, chị Anh chia sẻ.

Anh Phạm Đức Dũng làm nhân viên sale của một hệ thống siêu thị điện máy tại Hà Nội đến nay đã được 5 năm. Anh bán hàng qua cả kênh online và offline. Khoảng hơn 1 năm trở lại đây, nhiều khách hàng phản hồi tích cực về dòng máy in HP LaserJet MFP M236dw. Người mua đánh giá cao chất lượng bản in, cũng như tính hiện đại của sản phẩm khi có thể in tự động 2 mặt, tiết kiệm điện; in không dây thông qua ứng dụng HP Smart có trên cả điện thoại thông minh, máy tính bảng lẫn trên máy tính…

“Bản thân gia đình tôi cũng có nhu cầu sử dụng máy in nhỏ gọn để phục vụ việc học của các con. Tôi đã lựa chọn HP LaserJet MFP M236dw”, anh Dũng nói.

Với chị Nguyễn Thái Hà - một giáo viên, đặc thù giảng dạy tại trung tâm cần in ấn khá nhiều tài liệu, nên máy in là vật dụng không thể thiếu.

“Sau một số cân nhắc, xem đánh giá trên các diễn đàn khác nhau, với những lời đánh giá tương đối tích cực, tôi quyết định chốt luôn 2 máy HP LaserJet MFP M236dw… Sử dụng đến nay gần 3 tháng, chất lượng máy in khiến tôi khá hài lòng, vừa sạch đẹp lại tiết kiệm điện. Máy trông cũng khá nhỏ gọn, lịch sự khi để ở văn phòng”, chị Hà nói.

Máy in không dây, chất lượng in sắc nét

HP LaserJet MFP M236dw là dòng máy in đa năng trắng đen được thiết kế phù hợp với các văn phòng vừa và nhỏ. Sử dụng 2 màu trắng, xám cùng kích thước nhỏ gọn, trọng lượng chỉ từ 7,6 kg, người dùng có thể dễ dàng lắp đặt, di chuyển, trang trí ở trong văn phòng hay góc làm việc tại gia.

Theo thông tin từ HP, máy in LaserJet MFP M236dw phù hợp với khối lượng in ấn vừa phải, khoảng vài trăm đến trên dưới 2.000 bản in mỗi tháng. Sản phẩm này đáp ứng tốt cho những khách hàng cần một máy in với tốc độ nhanh, bản in chuyên nghiệp, khối lượng in ấn không quá lớn.

Bên cạnh đó, HP LaserJet MFP M236dw được nhà sản xuất trang bị thêm một màn hình LED nhỏ để hiển thị thông tin về mực in, các tình trạng và tính năng khác của máy để người dùng có thể theo dõi máy một cách tiện lợi.

Sản phẩm này sử dụng công nghệ in laser phù hợp với khổ giấy từ A4 trở xuống. Máy có có tốc độ in trang đầu tiên chỉ trong vòng 7s, tốc độ in 2 mặt tự động với 18 trang mỗi phút. Chất lượng in ấn sắc nét, chuyên nghiệp, các bản in có chất lượng đồng nhất cũng là một ưu điểm vượt trội khi đánh giá HP LaserJet MFP 236dw.

Đặc biệt, máy in HP LaserJet MFP M236dw có khả năng in không dây tiện lợi thông qua ứng dụng HP Smart có trên cả điện thoại thông minh, máy tính bảng lẫn trên máy tính. Bên cạnh đó, HP LaserJet MFP M236dw cũng được trang bị các tính năng bảo mật cần thiết như: mã hóa cơ bản, bảo mật bằng mật khẩu giúp việc in ấn trở nên an toàn hơn.

Doãn Phong