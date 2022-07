Máy in màu HP đa chức năng, nhỏ gọn, tiện lợi, tiết kiệm

Nhỏ gọn nhưng đầy đủ tính năng

HP Smart Tank 720 sở hữu thiết kế hiện đại, nhỏ gọn, có thể đặt ngay trên bàn làm việc. Máy có tính năng bao gồm: in ấn/scan/copy màu lẫn trắng đen; in hai mặt tự động; kết nối Wi-Fi hai băng tần.

HP Smart Tank 720 sở hữu thiết kế nhỏ gọn, hiện đại

HP Smart Tank 720 sử dụng công nghệ HP Thermal Inkjet (in phun nhiệt), độ phân giải in lên tới 1200 x 1200 dpi cho in trắng đen và 4800 x 1200 dpi khi in màu. Nhờ đó, mẫu máy in này mang đến chất lượng hình ảnh sắc nét, màu sắc đẹp, phù hợp cho nhu cầu in ảnh, in tài liệu màu chất lượng cao.

Máy có tốc độ in 15 trang/phút với in trắng đen và 9 trang/phút với in màu; khay nạp giấy 250 tờ; đáp ứng tối đa 5000 bản in mỗi tháng, được khuyến nghị cho nhu cầu sử dụng gia đình với số lượng 400 - 800 bản in mỗi tháng.

Tiết kiệm chi phí và thời gian

Dù sử dụng công nghệ in phun, nhưng HP Smart Tank 720 lại tiết kiệm mực in cũng như chi phí thay mực. Với 4 lọ mực đi kèm khi mua máy, người dùng có thể in đến 6000 trang trắng đen hoặc 8000 trang màu khi in ấn hỗn hợp.

Chi phí thay mực và chi phí trên mỗi trang in của HP Smart Tank 720 thấp. Một hộp mực đen GT53 90ml có mức giá chỉ hơn 200.000 đồng. Một bộ mực in màu gồm ba hộp GT52 70ml (lam, hồng đỏ, vàng) chỉ khoảng 700.000 đồng.

Một bộ mực in ba hộp GT52 70ml kết hợp với hai hộp mực đen GT53 90ml có tổng chi phí khoảng 1,1 triệu đồng, đáp ứng đến 8000 trang in màu hoặc trắng đen. Như vậy, chi phí trung bình trên mỗi trang in chỉ khoảng 137 đồng - chi phí kinh tế và hợp lý cho một bản in màu có chất lượng cao. Nếu nhu cầu in ấn trung bình mỗi tháng 500 trang, thì tổng chi phí cho mực in chỉ khoảng 70.000 đồng/tháng.

HP Smart Tank 720 và nhiều sản phẩm khác cùng dòng HP Smart Tank đều sở hữu hộp chứa mực dung tích lớn giúp tiết kiệm thời gian bơm mực. Với nhu cầu in trung bình 400 - 800 trang/tháng, mỗi lần nạp đầy mực có thể sử dụng suốt cả năm.

Dễ dàng cài đặt và sử dụng

Là mẫu máy in hướng đến nhu cầu sử dụng gia đình, HP Smart Tank 720 được thiết kế để đơn giản hóa tối đa quá trình cài đặt và sử dụng. Người dùng có thể dễ dàng thao tác ngay trên máy, các nút hướng dẫn thông minh phát sáng sẽ hướng dẫn người dùng trong suốt quá trình sử dụng.

Dễ dàng thao tác từ điện thoại thông minh thông qua ứng dụng HP Smart

Bên cạnh đó, máy cũng dễ dàng kết nối đến máy tính và các thiết bị di động nhanh và ổn định với Wi-Fi băng tần kép. Thông qua ứng dụng HP Smart, người dùng dễ dàng thao tác in ấn, scan, theo dõi lượng mực và cài đặt lối tắt dễ dàng trên ứng dụng. Ví dụ, người dùng có thể cài đặt tất cả công đoạn gồm scan tài liệu sau đó gửi đến một email đã cài sẵn chỉ với một chạm trên màn hình điện thoại thông minh.

Thân thiện môi trường

Phát triển bền vững luôn là một trong những mục tiêu trọng tâm của HP. Theo nhà sản xuất, trên HP Smart Tank 720 có hơn 25% nhựa trong máy in sử dụng vật liệu tái chế. Đồng thời, máy in cũng đạt đạt chứng nhận EPEAT Silver - một chứng chỉ xanh chứng nhận cho các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Dòng máy in HP Smart Tank thân thiện với môi trường

Bên cạnh HP Smart Tank 720, người dùng cũng có thể tham khảo thêm mẫu HP Smart Tank 670 với mọi chức năng tương đồng, tốc độ in và số bản in tối đa hàng tháng thấp hơn nhưng mức giá dễ tiếp cận hơn.

HP Smart Tank 670 và HP Smart Tank 720 được phân phối chính hãng bởi Synnex FPT thông qua các đại lý trên toàn quốc với mức giá khuyến nghị từ 5.690.000 đồng. Sản phẩm được bảo hành chính hãng 1 năm. Để được tư vấn kỹ thuật cũng như giải đáp thắc mắc về bảo hành, thể liên hệ hotline 24/7 miễn phí của HP qua số 1800 588 868, trò chuyện trực tuyến qua trang web baohanhhp.vn hoặc chat với HPVietnam qua Zalo. Tìm hiểu thêm tại: https://synnexfpt.com/san-pham/hp-smart-tank-720/.

Lệ Thanh