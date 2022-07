Những điểm sáng le lói trên thị trường smartphone

(Ảnh: Bloomberg)

Hãng nghiên cứu Omdia vừa phát hành báo cáo về thị trường smartphone quý II. Cụ thể, doanh số smartphone toàn cầu đạt 293,7 triệu máy, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước và giảm 4,6% so với quý I. Samsung và Apple tiếp tục là hai nhà sản xuất lớn nhất với doanh số lần lượt 62,2 triệu máy và 48,9 triệu máy, tăng trưởng 8,7% và 12,9%.

Theo Omdia, Motorola đã tận dụng được cơ hội từ việc LG rút khỏi thị trường smartphone. Doanh số của hãng cao hơn gần 20% so với cùng kỳ năm 2021, vươn lên vị trí thứ 8, sau Samsung, Apple và các thương hiệu Trung Quốc.

Thực tế, sự sụt giảm của doanh số smartphone toàn cầu chủ yếu là do Xiaomi, Oppo, OnePlus, Realme và Vivo. Nếu gộp lượng smartphone bán ra của Oppo, OnePlus, Realme và Vivo – bốn thương hiệu thuộc BBK Holding, BBK mới là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất hiện nay nhờ hơn Samsung vài triệu máy.

Samsung kinh doanh khá tốt nhờ Galaxy S22 Ultra. Thậm chí, công ty còn hủy ra mắt Galaxy S22 FE để dành linh kiện cho Ultra. Theo Jusy Hong – Giám đốc nghiên cứu cấp cao tại Omdia, các smartphone bình dân như Galaxy A13 cũng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng của Samsung. Hãng điện tử Hàn Quốc không gặp phải những vấn đề nghiêm trọng trong sản xuất và cung ứng linh kiện như quý II/2021.

Doanh số iPhone trong quý II tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021. Huawei bất ngờ bán được nhiều điện thoại hơn 14% so với một năm trước, dù vậy Honor – cái tên tách ra từ Huawei – mới ghi nhận tăng trưởng mạnh nhất: 125%.

Về triển vọng nửa cuối năm, Hong cho biết, do các yếu tố tiêu cực như kinh tế toàn cầu tăng chậm, lạm phát, đồng USD mạnh lên, mục tiêu xuất xưởng của các hãng đều điều chỉnh. Hầu hết giảm mua các linh kiện quan trọng do lo ngại nhu cầu suy yếu. Nhìn chung, doanh số smartphone cả năm có thể thấp hơn so với dự báo.

Du Lam (Theo PhoneArena)