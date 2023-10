Lần thứ tư liên tiếp đạt giải “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á”

Nối tiếp các năm 2020, 2021 và 2022, năm nay, trong khuôn khổ giải thưởng Asia Pacific Enterprise Awards (APEA), MB tiếp tục được trao giải Corporate Excellence Award - Doanh nghiệp xuất sắc châu Á nhờ duy trì thực hiện tốt các mục tiêu kinh doanh theo kế hoạch đề ra, tăng trưởng ổn định và không ngừng mang đến những trải nghiệm thuận tiện nhất cho khách hàng.

“Giải thưởng năm 2023 công nhận những doanh nghiệp và doanh nhân có thành tích nổi bật với những phẩm chất và thành quả vượt trội, xây dựng những doanh nghiệp thành công song song với việc tạo ra các giá trị tốt đẹp cho cộng đồng”, đại diện APEA cho hay.

Với sự đầu tư bài bản về công nghệ cùng tầm nhìn trở thành doanh nghiệp số dẫn đầu, MB là một trong những ngân hàng có tốc độ thu hút khách hàng ấn tượng - lũy kế đến cuối tháng 6/2023 đã có gần 23,5 triệu khách hàng cá nhân và gần 300 nghìn khách hàng doanh nghiệp. Tỷ lệ giao dịch được thực hiện qua kênh số duy trì mức cao, đạt 96%.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, MB cũng tập trung phụng sự xã hội và là ngân hàng truyền cảm hứng, lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng với dự án Mạng xã hội Thiện nguyện. Đây là nền tảng do MB phát triển và ra mắt từ tháng 9/2021 với sứ mệnh ứng dụng công nghệ, thúc đẩy tính minh bạch trong hoạt động thiện nguyện, gắn kết cộng đồng. Đến nay, nền tảng đã sở hữu hơn 998.000 thành viên tham gia. Có gần 2.800 chiến dịch cộng đồng được khởi tạo với tổng số tiền ủng hộ đạt hơn 339,15 tỷ đồng.

“Bội thu” tại giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam

Ngày 7/10, tại Lễ vinh danh giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2023, MB đã được xướng tên tại hạng mục “Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” với 4 giải pháp đạt giải là VietQR, Thẻ Hi Collection, Chợ ứng dụng và Giải pháp vay online.

Ra mắt từ năm 2021, tính năng thanh toán qua VietQR vẫn được MB liên tục cập nhật và tinh chỉnh. Không chỉ dừng ở việc quét mã và thanh toán, mới đây, MB tiên phong ra mắt tính năng "Chia sẻ biến động số dư VietQR" miễn phí trên App MBBank, đặc biệt hữu dụng đối với các chủ tiểu thương. Với tính năng này, chủ cửa hàng kinh doanh có thể chia sẻ biến động số dư đến tất cả nhân viên, đẩy nhanh thời gian thanh toán, thuận tiện hơn trong quản lý doanh thu mà vẫn đảm bảo tính an toàn, bảo mật cho tài khoản và tránh rủi ro trong giao dịch.

Không ngừng “khuấy động” thị trường với loạt sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, thời gian gần đây, MB thu hút sự chú ý của giới trẻ khi ra mắt dòng thẻ MB Hi Collection. Đây là dòng thẻ đa năng MB “2 in 1”, tích hợp cả thẻ tín dụng và thẻ ATM, giúp khách hàng cá nhân hoá nhu cầu sử dụng, trong khi vẫn đảm bảo các yếu tố về an toàn và bảo mật.

“Thẻ sẽ được kích hoạt chỉ trong chưa đầy 60 giây ngay sau khi chủ thẻ định danh thẻ trên App MBBank. Theo đó, khách hàng được sở hữu thẻ cứng ngay lập tức mà không phải chờ đợi theo cách mở thẻ truyền thống thông thường,” đại diện MB chia sẻ.

Một sản phẩm nổi bật khác trên App MBBank là Chợ ứng dụng Mini App (MB Market Place). Giải pháp này được xây dựng và phát triển với mục tiêu “góp phần chuyển đổi App MBBank thành một nền tảng siêu ứng dụng, tích hợp nhiều dịch vụ non-bank (phi ngân hàng) trên một nền tảng để phục vụ các nhu cầu khác nhau hàng ngày của hơn 20 triệu người dùng”.

Được đánh giá là mô hình vừa mang đến nhiều tiện ích cho người dùng, vừa thân thiện với các doanh nghiệp và đối tác công nghệ, giải pháp Chợ ứng dụng Mini App (MB Market Place) cũng được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2023 vừa qua tại hạng mục “Các nền tảng chuyển đổi số”.

Tương tự ba giải pháp trên, sản phẩm Cho vay online của MB cũng được ban tổ chức đánh giá cao bởi ứng dụng công nghệ hiện đại, tốc độ xử lý vượt trội so với giao dịch cho vay truyền thông, từ đó mang đến những trải nghiệm khác biệt và thuận tiện nhất cho người dùng.

Bên cạnh hai giải thưởng trên, vừa qua, MB cũng được vinh danh trong top Thương hiệu mạnh - Phát triển bền vững 2022 - 2023 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times trao tặng.

“Việc đón nhận hàng loạt giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế trong năm 2023 là thành quả của triết lý lấy khách hàng làm trọng tâm của MB, đồng thời là minh chứng cho quyết tâm hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2026 trở thành doanh nghiệp số của toàn đội ngũ MB”, đại diện MB cho hay.

Thu Loan