Sáng ngày 4/8, Lễ tôn vinh Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2023 đã được Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) tổ chức tại Hà Nội. Trong đó, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ghi danh Top 5 trong bảng xếp hạng nhờ những đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của ngành ngân hàng.

Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín được đánh giá, xếp loại dựa trên 3 tiêu chí chính: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về ngân hàng trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; (3) Khảo sát các đối tượng liên quan được thực hiện trong tháng 6/2023.

Bên cạnh đó, MB cũng được Vietnam Report vinh danh trong Top 5 Công ty đại chúng uy tín, hiệu quả năm 2023.

Tầm nhìn khác biệt

Theo ông Phạm Như Ánh - CEO MB, mục tiêu của MB không chỉ là một ngân hàng số hóa mà xác định đến năm 2026 trở thành doanh nghiệp số. Đây cũng là điểm khác biệt lớn của MB trên thị trường.

“Tham vọng của MB là 50% doanh thu của tập đoàn đến từ kênh số trong tương lai. Việc phát triển doanh nghiệp số sẽ tiếp tục dựa trên hai nền tảng chính là App MBBank (dành cho khách hàng cá nhân) và BIZ MBBank (dành cho khách hàng doanh nghiệp)”, ông Phạm Như Ánh cho hay.

Với sự đầu tư bài bản về công nghệ cùng một tầm nhìn xa, MB đã đạt được những thành tựu nhất định: Tính đến hết tháng 6/2023, tỷ lệ CASA đạt 37,06% trong nhóm 1, cao nhất trong nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần. Quy mô tiền gửi CASA tiếp tục giữ vững ở top đầu toàn ngành. MB là một trong những ngân hàng có tốc độ thu hút khách hàng ấn tượng nhất - lũy kế đến cuối tháng 6/2023 đã có gần 23,5 triệu KHCN và gần 300 nghìn khách hàng doanh nghiệp. Tỷ lệ giao dịch được thực hiện qua kênh số duy trì mức cao, đạt 96%.

Không ngừng nâng cấp, đa dạng hóa sản phẩm

Hội đồng chuyên môn của VNR500 đánh giá cao những nỗ lực của MB trong việc không ngừng sáng tạo, cải tiến, tiên phong ra mắt các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, đa dạng hóa về dịch vụ, sản phẩm theo từng nhu cầu và trải nghiệm của khách hàng.

Từ giữa năm 2022 đến nay, MB liên tục “khuấy động” thị trường khi cho ra mắt dòng thẻ MB Hi Collection. Đây là dòng thẻ đa năng MB 2 in 1, tích hợp cả thẻ tín dụng và thẻ ATM, giúp khách hàng cá nhân hóa nhu cầu sử dụng, trong khi vẫn đảm bảo các yếu tố về an toàn và bảo mật.

Điểm đặc biệt của dòng thẻ MB Hi Collection là cho phép khách hàng được sở hữu thẻ cứng ngay lập tức mà không cần phải chờ đợi theo cách mở thẻ truyền thống thông thường. Thẻ sẽ được kích hoạt chỉ trong chưa đầy 60 giây ngay sau khi chủ thẻ định danh thẻ trên app MBBank.

Với MB Hi Collection, MB tối ưu hóa trải nghiệm cá nhân bằng việc ưu tiên nguồn tiền - tài khoản thanh toán hoặc hạn mức tín dụng phù hợp với từng giao dịch qua thẻ, giúp khách hàng chi trả thuận tiện. Công nghệ này không chỉ là bước đi đột phá của MB, góp phần mở ra một xu hướng thẻ mới tại Việt Nam mà còn mang lại những trải nghiệm chi tiêu không tiền mặt dễ dàng, thuận tiện.

Hay phải kể đến ứng dụng đầu tư tài chính Wealth Management trên App MBBank, giúp nâng cao trải nghiệm chỉ trong một hệ sinh thái tài chính. Thông qua ứng dụng này, khách hàng là các nhà đầu tư được tiếp cận và kết nối với tất cả các sản phẩm trong hệ sinh thái tài chính đa dạng, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ… cùng sự tư vấn uy tín của đội ngũ quản lý tài sản uy tín trên thị trường. Với quy mô khách hàng lớn cùng tỷ lệ giao dịch qua kênh số cao (đạt 96%), ứng dụng đầu tư tài chính Wealth Management được cho là có nhiều tiềm lực để phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

MB SmartBank dần thay thế các phòng giao dịch trực tiếp

Song song với các sản phẩm trên app, MB cũng tập trung phát triển ngân hàng tự phục vụ MB SmartBank, cho phép khách hàng chủ động mọi giao dịch 24/7. Được đầu tư mô hình đồng bộ O2O (online to offline và ngược lại) và kết nối toàn diện cùng App MBBank, MB SmartBank cho phép khách hàng tự phục vụ hoặc được phục vụ với hàm lượng số tối đa, giúp đơn giản hóa quá trình giao dịch.

Cung cấp trải nghiệm “3 không”: không tốn thời gian, không dừng hoạt động và không cần thẻ hay giấy tờ, MB SmartBank dần thay thế các phòng giao dịch trực tiếp. Theo đó, khách hàng có thể thực hiện nhiều loại giao dịch mà không cần đến các chi nhánh/ phòng giao dịch như: đăng ký và in thẻ lấy ngay trong 03 phút, giao dịch không cần thẻ hoàn toàn miễn phí, đăng ký mở tài khoản số đẹp và nhiều dịch vụ khác…