Xuất thân từ diễn viên múa của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, từ năm 2022 Thu Hằng quyết định rẽ sang công việc của một MC. Cô hiện là MC quen thuộc của Đài Hà Nội, được khán giả biết đến khi dẫn một số chương trình như: Thời sự, Hà Nội buổi sáng, Hà Nội 18h.

Thu Hằng là gương mặt MC quen thuộc với khán giả Đài Hà Nội.

Năm nay, khi Đài Hà Nội trở lại sản xuất phim truyền hình, nữ MC sinh năm 1995 tham gia casting và được lựa chọn vào vai Minh Châu – bạn gái của Nghĩa – nhân vật chính do diễn viên Vũ Tuấn Việt thủ vai trong bộ phim Mật lệnh hoa sữa thuộc series phim Vì tình yêu Hà Nội.

Thu Hằng là chủ tiệm gốm Nhật, sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, ấm áp. Cô nàng có tính cách mạnh mẽ, năng động, độc lập, thẳng tính và theo đuổi đam mê tới cùng. Minh Châu cũng sòng phẳng và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần.

MC Thu Hằng vào vai cô chủ tiệm gốm xinh đẹp, tài năng và nghĩa khí trong “Mật lệnh hoa sữa”.

MC Thu Hằng chia sẻ, nhân vật Minh Châu có khá nhiều nét tương đồng với cô ở ngoài đời. Đó là sự nhẹ nhàng, nữ tính nhưng cũng rất tự lập và sống hướng nội. Thu Hằng cho biết cô gặp một số áp lực khi đóng chung với các nghệ sĩ gạo cội nhưng nó cũng là động lực giúp cô tiến bộ hơn về diễn xuất.

Trong phim, Thu Hằng có nhiều phân cảnh với NSND Lan Hương và nhờ đó nữ MC được NSND Lan Hương góp ý cho về chuyên môn diễn xuất, học thoại, cách khắc hoạ nhân vật phù hợp nhất. Thu Hằng cũng học được nhiều từ nữ nghệ sĩ gạo cội cách thể hiện cảm xúc trong từng phân cảnh.

MC Thu Hằng và NSND Lan Hương trong một cảnh quay.

“Lần đầu tiên tham gia phim truyền hình do Đài Hà Nội sản xuất là một cơ hội may mắn và bất ngờ với tôi. Trong quá trình tham gia phim, tôi cũng gặp nhiều áp lực, khó khăn. Một trong những áp lực đó là khi diễn xuất cùng các cô, chú và các anh chị nghệ sĩ lớn, có tên tuổi như NSND Lan Hương, NSƯT Hoàng Hải... Tuy nhiên, điều đó cũng là sự may mắn rất lớn và trở thành động lực và giúp tôi có cơ hội được học hỏi, được trưởng thành không chỉ kinh nghiệm diễn xuất mà cả thực tế cuộc sống", cô nói.

Trong Mật lệnh hoa sữa, bên cạnh NSND Lan Hương, Thu Hằng cũng có nhiều phân cảnh thể hiện cảm xúc với nam diễn viên Vũ Tuấn Việt. “Nhân vật Minh Châu có những chuyển biến từ tình bạn sang tình yêu với nhân vật Nghĩa, những phân đoạn này có đôi chút khó khăn nhưng rất may bạn diễn và ê-kíp luôn hỗ trợ để tôi có được cảm xúc chân thật nhất”, Thu Hằng tâm sự.

Tạo hình vai diễn của Thu Hằng trong phim.

Lần đầu tiên thử sức với phim ảnh nhưng suốt quá trình tham gia bộ phim, nữ MC luôn rất chuyên nghiệp và cố gắng quan sát, học hỏi, phối hợp với các bạn diễn. Rất nhiều người dành cho nhân vật Minh Châu những lời khen về sắc vóc và tính cách đáng yêu của cô nàng. Thu Hằng cũng hy vọng sau dự án này, cô sẽ có thêm nhiều cơ hội khác để thử sức trong lĩnh vực diễn xuất.

Bên cạnh đóng phim, Thu Hằng cũng tham gia nhiều hoạt động khác. Gần đây nhất, cô vừa có chuyến lưu diễn tại CH Séc và Hungary với Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long và Uỷ ban người Việt ở nước ngoài nhân kỷ niệm 25 năm thành lập với vai trò MC và diễn viên múa. Thu Hằng tiết lộ, 2025 tới cô cũng sẽ có nhiều hoạt động đa lĩnh vực để thử sức mình.

Thu Hằng và Vũ Tuấn Việt trong phim:

Quỳnh An

Ảnh, clip: HTV, FBNV