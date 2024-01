Xuân Lan vừa thực hiện dự án The New Generation of Models 2024. Cô cùng ê-kíp gồm các người mẫu, nhiếp ảnh, quay phim... sang Hàn Quốc quay, chụp ảnh. Nữ siêu mẫu và mọi người trải qua 4 ngày làm việc tại Seoul - Gangwon (Hàn Quốc).

Xuân Lan ôm an ủi con gái - bé Thỏ khi bé khóc vì thời tiết lạnh khắc nghiệt.

“Tuyết là điểm nhấn cho dự án nhưng cũng là thách thức lớn cho cả ê-kíp vì chúng tôi phải làm việc, di chuyển liên tục dưới thời tiết âm 8 độ C. Vừa chịu đựng cái lạnh cắt da chúng tôi vừa phải đảm bảo các yêu cầu khắt khe về mặt hình ảnh, trang phục, thần thái.

Các người mẫu, trong đó có cả mẫu nhí, mẫu teen cần tuân thủ đúng thời gian thực hiện, luân phiên tại các set quay, chụp để đảm bảo sức khoẻ”, Xuân Lan nói.

Chia sẻ với VietNamNet, Xuân Lan cho biết dự án là kế hoạch đường dài của mình và ê-kíp trong việc tôn vinh ngành người mẫu. Ở đó, mỗi cá nhân sẽ có cơ hội khẳng định bản thân, được ghi nhận sau thời gian làm việc vất vả trong thầm lặng.

“Qua việc tôn vinh các người mẫu, tôi mong họ được đặt để đúng giá trị, vị trí trong nghề. Một số gương mặt cũng được biết đến và phát triển hơn xứng đáng với tài năng và công sức họ bỏ ra. Tôi mừng vì có sự đồng hành của cộng sự giỏi, khi ra mắt được mọi người đón nhận”, cô nói.

Dự án The New Generation of Model - Các thế hệ người mẫu Việt Nam do Xuân Lan khởi xướng, ra mắt tháng 11/2023. Ngoài việc ra mắt sách ảnh thời trang với sự góp mặt của nhiều thế hệ người mẫu (có tổ chức một triển lãm ảnh riêng), cô còn tổ chức những show diễn với các bộ sưu tập của những nhà thiết kế Việt Nam tại nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên thế giới.

Người mẫu nhiều thế hệ sải bước trên sàn catwalk đặc biệt.

24 người mẫu gồm nhiều tên tuổi quen thuộc như Thùy Trang, Nguyễn Hợp, Trâm Anh The Face, diễn viên Lâm Thanh Nhã, mẫu nhí Sarah Trần, Cherry Khánh My, Đại Phong, Huyền Trang, Minh Anh, Trọng Phương, Quỳnh Trang, Kiến Đạt... cùng sải bước trên sàn runway đặc biệt, giới thiệu bộ sưu tập chủ đề Rainbow Snow của nhà thiết kế Tommy Tường Lê.

Nhiếp ảnh gia Kiếng Cận – người phụ trách hình ảnh của dự án tiết lộ ê-kíp hơn 100 người cùng chung chí hướng, không ngại thời tiết khắc nghiệt để thực hiện những bộ ảnh, thước phim vừa có giá trị về thời trang vừa là sự kết nối giữa những thế hệ người mẫu đi trước với các thế hệ tương lai.

“Dự án này mang giá trị thời trang khác biệt, thể hiện tâm huyết, quyết tâm của cả êkíp”, nhiếp ảnh gia cho biết.