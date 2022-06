Mẹ diễn viên 'Chiếc lá cuốn bay' yêu cầu giám định vết máu trên thuyền

Ngày 8/6, tại văn phòng Công tố Quận 1 ở tỉnh Ayutthaya, ông Atchariya Ruangrattanapong - Chủ tịch câu lạc bộ hỗ trợ nạn nhân bị quấy rối tình dục và mẹ ruột Tangmo Nida - bà Panida Siriyuthyothin - đã có công văn trình Cục trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Quận 1, yêu cầu giám định vết máu trên con thuyền chở Tangmo.

Ông Atchariya và mẹ ruột Tangmo tại văn phòng Công tố Quận 1, tỉnh Ayutthaya

Ông Atchariya được mẹ của Tangmo ủy quyền gửi tổng cộng 8 bản công văn, trong đó có Viện Khoa học pháp lý thuộc Bộ Tư pháp kiểm tra lại vết máu trên thuyền và các bằng chứng mới mà ông và mẹ của Tangmo cung cấp.

Ông Atchariya xác nhận rằng có một đoạn clip tìm thấy vết máu trên thuyền, làm dấy lên nghi vấn về tính minh bạch trong vụ án của Tangmo cùng nhiều nghi vấn. Chiếc thuyền chở Tangmo đêm cô ngã xuống sông không để lại dấu tích gì sau khi vào bờ, phần chân vịt của thuyền cũng không còn. Hơn nữa, việc sử dụng chính con thuyền này - bằng chứng quan trọng đáng lẽ nên được giữ lại, lại được dùng để mô phỏng lại hiện trường vụ tai nạn thay vì sử dụng một con thuyền khác.

Ngoài ra, ông Atchariya sẽ xin kết quả khám nghiệm tử thi của Tangmo từ Viện Khoa học pháp lý sau khi bị Sở cảnh sát tỉnh Nonthaburi từ chối yêu cầu.

Con thuyền định mệnh chở Tangmo vào ngày tử nạn.

Trước đó, Trung tướng Chiraphat Phumchit - Chỉ huy của Sở cảnh sát số 1 - kết luận vết thương trên thi thể của cố diễn viên là do chân vịt của thuyền gây ra và lý do dẫn đến cái chết của nữ diễn viên là do sơ suất.

Tangmo Patcharawirapong sinh năm 1984 tại Thái Lan, được biết đến qua vai diễn trong bộ phim đình đám Chiếc lá cuốn bay. Đêm ngày 24/2, Tangmo Pataratida Patcharawirapong rơi khỏi thuyền và mất tích khi đang dạo sông Chao Phraya cùng 5 người bạn (3 nam và 2 nữ). Ngày 26/2, thi thể của nữ diễn viên nổi ở giữa sông Chao Phraya, cách hiện trường vụ tai nạn 50 m.

Nữ diễn viên Tangmo Patcharawirapong.

