Toyota Việt Nam tiếp tục đem đến quà tặng giá trị cho khách hàng khi mua mẫu sedan bán chạy hàng đầu thị trường - Vios 2023. Trong tháng 10, Toyota và hệ thống đại lý ủy quyền trên toàn quốc tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho Vios áp dụng cho các phiên bản bao gồm E MT, E CVT, G CVT. Cộng thêm ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ (Nghị định 41) dành cho xe lắp ráp trong nước, khách mua Toyota Vios có thể tiết kiệm lên tới hơn 60 triệu đồng chi phí lăn bánh.

Vios phiên bản nâng cấp 2023 là một trong những sản phẩm chủ lực của Toyota tại Việt Nam. Với chương trình ưu đãi được áp dụng, Toyota Vios sẽ tăng thêm sức cạnh tranh, tạo đà bứt phá doanh số vào những tháng cuối năm sôi động.

Vios 2023 ra mắt thị trường hồi tháng 5 với hàng loạt điểm mới về thiết kế lẫn trang bị. Ở bản nâng cấp 2023, phần đầu xe được cải tiến với lưới tản nhiệt mở rộng xuống cản trước, đèn pha LED được tinh chỉnh trông góc cạnh hơn trở thành trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản Vios. Kết hợp cùng ngoại hình được thay đổi đáng kể, tạo hình tổng thể của Toyota Vios trở nên hiện đại và cứng cáp hơn.

Không chỉ nâng cấp về ngoại hình, Vios 2023 còn được nâng cấp về tiện nghi với màn hình trung tâm cảm ứng 9inch đặt nổi bật ở chính giữa bảng táp-lô, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh mang đến sự thiện tiện và thoải mái cho người dùng.

Thêm vào đó ở hàng ghế thứ 2 được bổ sung cổng sạc USB-C; có tích hợp tựa tay trung tâm; khả năng gập 60:40 để thông với khoang hành lý phía sau, giúp mở rộng không gian chứa đồ đây là một trong những điểm mạnh của Vios so với các đối thủ trong phân khúc.

Bên cạnh những tính năng an toàn đã được trang bị tiêu chuẩn như cân bằng điện tử, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo, kiểm soát hành trình, 3-7 túi khí… Vios 2023 được bổ sung thêm 2 tính năng an toàn tiến tiến, gồm hệ thống cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo lệch làn đường. Đây là hai tính năng thuộc gói an toàn Toyota Safety Sense (TSS) vốn chỉ xuất hiện trên những mẫu xe cao cấp của hãng. Vì thế, các chuyên gia đánh giá an toàn là một trong những ưu điểm nổi trội của Toyota Vios trước các đối thủ cùng phân khúc.

“Một trong những lý do tôi chi tiền cho Toyota Vios là trang bị an toàn của xe”, anh Quốc Huy (32 tuổi, TP HCM) cho biết. “Tôi dùng xe không chỉ để chạy dịch vụ mà còn chở gia đình. An toàn luôn là ưu tiên trên hết”.

Theo anh Huy, đòi hỏi về khía cạnh an toàn ngày càng cao là một nhu cầu tự nhiên của khách hàng khi mức sống của họ dần tăng lên theo thời gian. Tuy nhiên, dù đầu tư công nghệ an toàn đến mấy nhưng những giá trị cốt lõi của một chiếc xe như tính bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua của người dùng. Đây là cơ sở để hãng xe tạo nên bản sắc thương hiệu cũng như gắn kết với nhóm khách hàng trung thành. Những điều này được tổng hòa khéo léo trên Vios, chưa kể khả năng thanh khoản cao khi bán lại giúp mẫu xe này luôn có chỗ đứng vững chắc trên thị trường xe đã qua sử dụng.

Chính nhờ những nâng cấp về an toàn lẫn trang bị tiện nghi, Toyota Vios tiếp tục giữ vững sức hút của một trong những mẫu sedan bán chạy nhất trường. Đặc biệt trong tháng 9, doanh số của Vios đạt hơn 1.496 xe. Đây được xem là sự trở lại nhanh chóng và khẳng định vị trí dẫn đầu doanh số của Toyota Vios cho chặng nước rút bán hàng cuối năm.

