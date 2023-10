Chiều ngày 11/10, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Nguyễn Hoàng Hiệp ký công điện gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Quảng Nam, đề nghị khẩn trương ứng phó với đợt mưa lớn.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 11/10 đến ngày 13/10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to.

Theo đó, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 500mm; Đà Nẵng và Quảng Nam 100-200mm, có nơi trên 300mm; Nghệ An 70-150mm, có nơi trên 250mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng khu vực trũng, thấp, các khu đô thị.

khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành thực hiện theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; thu hoạch sớm sản phẩm đến kỳ thu hoạch, đặc biệt là đối với nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt và khu vực ven biển; phòng chống ngập úng khu vực đô thị, khu công nghiệp.

Kiểm tra, rà soát, triển khai phương án vận hành và đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng để người dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.