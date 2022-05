Minh Hằng xúc động bật khóc khi nhắc đến chồng sắp cưới

Minh Hằng vừa tổ chức show diễn Fly me to the moon tại Đà Lạt. Xuyên suốt chương trình, nữ ca sĩ đã hát live hơn 15 ca khúc, trong đó có những bài quen thuộc được làm mới lại như Một vòng trái đất, Babe so lonely, Là vì ai, Em xin anh... kết hợp cùng rapper Dablo.

Minh hằng trải lòng hành trình âm nhạc của mình không trơn tru nhưng tự nhủ nỗ lực mỗi ngày.

Trong chương trình, Minh Hằng vừa hát vừa khuấy động không khí bằng những cuộc trò chuyện hài hước với fan. Nữ nghệ sĩ không ngại tâm sự về những chuyện tình cảm của mình trong quá khứ, từ khi mới biết yêu cho đến lúc trưởng thành.

Đặc biệt, khi chia sẻ về hôn lễ diễn ra vào tháng 6 tới, cô không giấu được niềm xúc động, bật khóc trước khán giả. Nữ ca sĩ khẳng định: "Tuy sắp lấy chồng nhưng em sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc chơi nha".

Nữ ca sĩ được bạn trai doanh nhân hộ tống đi diễn, nhưng không xuất hiện chung. Dù không công khai chồng sắp cưới trên sân khấu nhưng Minh Hằng khẳng định đang rất hạnh phúc và nhấn mạnh anh chính là người đàn ông tuyệt vời dành cho mình. Nữ ca sĩ còn thể hiện bài hát Một nhà như món quà dành tặng chồng tương lai.

Show diễn cũng là dịp để Minh Hằng thông báo về ngày cưới. Nữ ca sĩ thấy hạnh phúc vì cuối cùng mình cũng tìm được người đàn ông cho bến đỗ của cuộc đời mình.

“Trước nay chuyện yêu ai, tình cảm ra sao tôi không bao giờ muốn chia sẻ. Tôi chỉ muốn những công việc nghệ thuật của mình được mọi người biết đến và ghi nhận. Dịp này tôi muôn thông báo rằng Minh Hằng cuối cùng cũng tìm được người sẽ đi cùng tôi đến cuối con đường...”, Minh Hằng chia sẻ.

Nữ ca sĩ cho biết trước đây cô từng nghĩ sau khi kết hôn sẽ phải giải nghệ để chăm lo tổ ấm. Tuy nhiên đến khi gặp được người yêu hiện tại, cô thấy bản thân tìm được động lực để tiếp tục phát triển sự nghiệp. Bạn trai của nữ ca sĩ không ngăn cấm, trái lại ủng hộ cô hết mình với việc theo đuổi ước mơ của mình.

Minh Hằng tổ chức lễ cưới vào tháng 6.

Hồi giữa tháng 3, Minh Hằng thông báo được bạn trai cầu hôn ở du thuyền trên sông Sài Gòn. Chồng sắp cưới của ca sĩ là doanh nhân, hơn cô 10 tuổi. "Khi em nói đồng ý thì tháng 6 không còn của riêng em nữa mà là của chúng ta". Tháng 6 là sinh nhật Minh Hằng, đồng thời đánh dấu sáu năm họ bên nhau. Người đẹp cho rằng đó là mốc thời gian đẹp và phù hợp để cô chuẩn bị đám cưới chu đáo nhất. Trước đó, ca sĩ kín tiếng chuyện yêu đương.

Nữ ca sĩ cũng cùng ê-kíp ra Hà Nội chọn váy cưới. Cô chọn thương hiệu đồ cưới nổi tiếng từng thiết kế cho nhiều sao quốc tế như Beyoncé, Paris Hilton, Kirsten Corley… để phụ trách thiết kế và sáng tạo bộ lễ phục của mình.

Minh Hằng tiếp tục hoạt động nghệ thuật sôi nổi song song với việc chuẩn bị cho đám cưới. Thời gian gần đây, cô thường phải thức tới sáng hôm sau để chuẩn bị cho hôn lễ. Hôn lễ của Minh Hằng sẽ tổ chức riêng tư kín đáo và có khoảng 300 khách mời.

Minh Hằng hát 'Một nhà' tặng chồng sắp cưới và khán giả

Thúy Ngọc