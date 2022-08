Minh Hoàng tìm cách xoa dịu bạn gái vì loạt cảnh nóng với Quỳnh Nga

Căng thẳng khi diễn cảnh nóng với Quỳnh Nga

- Các tập phát sóng gần đây Hào và Minh liên tục có những hành động và cử chỉ tình tứ, từ ôm hôn đến qua đêm với nhau. Đóng những cảnh này cùng Quỳnh Nga với Minh Hoàng dễ hay khó?

Những cảnh quay này mọi người nhìn có thể thấy dễ nhưng với bản thân Hoàng không hề dễ chút nào vì đây là lần đầu tôi nhận một vai truyền hình dài hơi có nhiều cảnh tình cảm nên không thể tránh khỏi sự ngại ngần.

- Cảnh quay nào là khó nhất tính đến thời điểm này với Minh Hoàng?

Hai cảnh quay khó nhất với Hoàng đó là cảnh đóng cùng NSƯT Quang Thắng khi Hào phải nói ra điều mình dồn nén bao lâu trong lòng. Phải diễn sao cho vừa đủ cảm xúc mà không quá hỗn những vẫn đủ sức nặng để khán giả có thể thấy rõ quan điểm của nhân vật. Cảnh thứ hai đó chính là cảnh nóng với chị Quỳnh Nga trong tập phát sóng gần đây. Không biết khán giả đã xem hậu trường chưa nhưng trong một không gian có rất nhiều người xung quanh, hai chị em phải thể hiện những cử chỉ thân mật thực sự làm Hoàng rất căng thẳng và ngại ngùng.

- Khi các tập phim có cảnh nóng của anh và Quỳnh Nga lên sóng bạn gái anh có xem không? Cô ấy nói gì và anh làm thế nào để xoa dịu người yêu ngoài đời thực?

Khi các tập phim có cảnh nóng của anh và Quỳnh Nga lên sóng, không hiểu sao các trích đoạn này cứ liên tục xuất hiện trên bảng tin của Facebook bạn gái tôi. Cứ lướt đi lướt lại như thế rất khó chịu. Cô ấy cũng có giận dỗi nhưng rất may tôi khéo léo để xoa dịu bằng những cử chỉ tình cảm và lời nói ngọt ngào.

Cho bạn gái biết trước phim có cảnh thân mật

- Bạn gái không phải là diễn viên khó thông cảm cho công việc của anh, nhất là với những cảnh nóng với bạn diễn nữ. Cô ấy có đặt ra nguyên tắc nào với anh khi nhận vai? Trước khi quay anh có phải "khai" trước với cô ấy hôm nay quay cảnh gì để bạn gái đỡ giận và không sốc khi phim lên sóng?

Bạn gái không làm trong ngành nghệ thuật nên cũng có những điều khó với tôi vì không hiểu được tính công việc cũng như những người làm nghệ thuật là luôn cởi mở hơn những người bình thường nhiều. Khi nhận phim này, trước khi đọc đến đoạn kịch bản có cảnh thân mật tôi có cho bạn gái xem trước. Tôi cũng nửa đùa nửa thật nói đây là công việc, sao cho bạn gái thấy việc này nhẹ nhàng hơn những gì cô ấy nghĩ.

- Cả anh và Quỳnh Nga đều đã đã có người yêu, điều này có làm ảnh hưởng gì đến cả hai khi đóng những cảnh như vậy không hay đã là diễn viên chuyên nghiệp phải hết mình vì vai diễn bất chấp "hậu quả"?

Cảnh này không làm ảnh hưởng gì tới tôi và chị Quỳnh Nga cả vì hai chị em ngoài đời cũng đã trò truyện, trao đổi với nhau rất nhiều về công việc. Cả hai luôn nghiêm túc, tôn trọng bạn diễn của mình. Trước khi vào cảnh này tôi cũng có nói với chị Nga rằng: "Chị Nga ơi em xin lỗi, nếu có gì hơi quá chị bỏ qua cho em nhé!". Cho nên sau khi hoàn thành cảnh này, dù có ngại ngùng nhưng không ảnh hưởng gì tới chúng tôi cả.

- Có một điểm chung giữa Quỳnh Nga và bạn gái anh là cả hai đều hơn tuổi Minh Hoàng. Yêu bạn gái hơn tuổi giúp ích gì cho anh khi vào vai Hào?

Thật ra Quang Hào là "tấm chiếu mới" chưa từng trải một lần nào trong tình yêu và mối tình với Minh Minh của cậu ấy là mối tình đầu tiên. Cho nên đây là điểm không giống nhau giữa Hào và Minh Hoàng vì ngoài đời tôi đã trải qua khá nhiều mối tình.

Lý do không công khai bạn gái hơn tuổi

- Chồng cũ, vợ cũ đến chặng cuối thu hút được sự quan tâm của khán giả phần nhiều do gia vị mà Minh - Hào tạo ra. Anh nghĩ là do kịch bản viết về nhân vật của mình và Quỳnh Nga quá hay hay do diễn xuất của hai người ăn ý, đủ tạo "phản ứng hóa học" trên phim?

Thực ra bộ phim tôi vừa tham gia là bộ phim mà tất cả các bộ phận đều đã cố gắng làm việc hết sức và nghiêm túc. Bộ phim thành công hay không, được khán giả đón nhận hay không còn do nhiều yếu tố. Khi phim ra mắt luôn có ý kiến trái chiều, người yêu thích, người phản đối nhưng tựu chung lại, có điều Minh Hoàng cảm thấy vui và thực sự không hối tiếc chút nào đó là bản thân mình cũng như mọi người trong ê kíp đã cố gắng làm việc hết sức. Cặp đôi Minh và Hào được khán giả đón nhận, Hoàng rất vui và hạnh phúc vì đây là bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên mình tham gia. Tôi hy vọng không chỉ có cặp đôi này mà các nhân vật khác trong phim cũng được khán giả yêu thích.

- Chưa từng công khai bạn gái trên trang cá nhân và cũng chưa từng chia sẻ về cô ấy trên truyền thông, vì sao Minh Hoàng lại giữ kín như vậy?

Mỗi người đều có một khoảng trời riêng và với bản thân tôi ngoài lúc rất sôi nổi, vui vẻ ra vẫn luôn muốn khoảng lặng lẽ của riêng mình. Tôi cũng luôn muốn gìn giữ tình cảm của nửa kia thật êm đềm nhưng hạnh phúc. Không phải vì Hoàng sợ mất fan nữ nào cả mà chỉ vì mình không muốn bất cứ mối quan hệ nào trong công việc và tình cảm bị ảnh hưởng.

Minh Hoàng giữ kính hình ảnh và danh tính bạn gái trước truyền thông.

- Anh có nghĩ đã đến lúc công khai thông tin chính thức về cô ấy? Bạn gái Minh Hoàng là người như thế nào?

Bạn gái Hoàng là người chăm chỉ, chịu khó, thông minh và quan trọng nhất là người biết quan tâm, chia sẻ, biết lắng nghe.

Minh Hoàng và Quỳnh Nga trong Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ