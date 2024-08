Đón nhận giải thưởng danh giá

Lễ công bố “The Best of Vietnam 2024” là sự kiện thường niên, do Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam phối hợp Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo cùng các cơ quan trung ương, địa phương tổ chức. Chương trình nhằm biểu dương doanh nhân, doanh nghiệp xuất sắc đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội trong năm qua.

Đại diện Miraway (đứng giữa) nhận giải thưởng Top 10 Thương hiệu giải pháp công nghệ số tốt nhất Việt Nam 2024 tại lễ công bố “The Best of Vietnam 2024”

Năm nay, Miraway đã vượt qua các tiêu chí khắt khe của ban tổ chức để nhận giải thưởng danh giá, khẳng định vị thế hàng đầu và chất lượng các giải pháp công nghệ của doanh nghiệp này.

Ông Nguyễn Quang Hiển - Tổng Giám đốc Miraway chia sẻ: “Miraway được vinh danh là 1 trong 10 “Thương hiệu giải pháp công nghệ số tốt nhất Việt Nam 2024” một lần nữa ghi nhận và khẳng định những thành công liên tiếp của chúng tôi trong việc cung cấp giải pháp công nghệ số sáng tạo, chất lượng, sánh ngang các công ty lớn trong và ngoài nước. Giải thưởng là động lực để chúng tôi bứt phá trong tương lai, hiện thực hóa mục tiêu trở thành nhà tư vấn, cung cấp giải pháp chuyển đổi số hàng đầu Việt Nam, đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng xã hội”.

Miraway là nhà cung cấp giải pháp chuyển đổi số hàng đầu Việt Nam

Miraway và hành trình 17 năm khẳng định vị thế tiên phong

Với tâm niệm “Con người là tài sản lớn nhất”, Miraway luôn sáng tạo và phát triển không ngừng để tạo ra những giải pháp công nghệ xuất sắc, giúp doanh nghiệp nâng tầm giá trị con người, góp phần vào sự phát triển bền vững của nền công nghệ thông tin nước nhà.

Doanh nghiệp tự hào là nhà sản xuất, phát triển và cung cấp các giải pháp chuyển đổi công nghệ hàng đầu Việt Nam; bao gồm nhiều giải pháp công nghệ tối ưu như: Digital Signage - hệ thống quản lý màn hình truyền thông tập trung, giải pháp Kiosk tự động cung cấp dịch vụ thông minh, giải pháp quản lý xếp hàng tự động, trải nghiệm giao dịch toàn trình, chuyển đổi xanh… Mỗi một giải pháp tập trung giải quyết một số nút thắt đặc thù của thị trường, tạo nên hệ sinh thái giải pháp công nghệ toàn diện.

Trụ sở chính Miraway đặt tại tòa nhà GTC (Số 69 phố Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội)

Trải qua 17 năm hình thành và phát triển, Miraway khẳng định được vị thế, mở rộng hành trình vươn ra thị trường khu vực, mang những giải pháp công nghệ tiên tiến tới các tổ chức, doanh nghiệp tại Đông Nam Á, châu Á và châu Mỹ; triển khai thành công cho hơn 1.000 khách hàng với hơn 10.000 điểm triển khai đa dạng lĩnh vực như: Viễn thông, bệnh viện, ngân hàng, bảo hiểm, tài chính…

Đội ngũ nhân viên Miraway quyết tâm mang đến cho khách hàng dịch vụ chất lượng vượt trội

“Miraway sẽ tiếp tục sứ mệnh tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng luôn luôn không ngừng nỗ lực, khẳng định vị thế trở thành nhà sản xuất, phát triển mang đến những giải pháp công nghệ tối ưu nhất, góp phần vào sự thành công của mỗi doanh nghiệp, đồng thời đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng của nền kinh tế Việt Nam”, đại diện Miraway bày tỏ.

Công ty Cổ phần Miraway Giải Pháp Công Nghệ Hotline tư vấn: 0981 350 960 VP tại Hà Nội: Tầng 4 - tòa nhà GTC, số 69 phố Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. VP Tại TP.HCM: 211, đường 9A Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM Website: https://miraway.vn/

Bích Đào