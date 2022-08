Các thí sinh Miss Grand Vietnam 2022 bắt đầu tham gia vòng thi phỏng vấn sau khi ghi danh và trải qua vòng loại nhân trắc học. Tại vòng thi này, các thí sinh được mặc đồng phục do ban tổ chức cung cấp và dự thi phỏng vấn kết hợp với biểu diễn: catwalk và hô tên. Những cái tên gây chú ý như Mai Ngô, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Bùi Lý Thiên Hương, Tiktoker Kim Chi, diễn viên hài Nguyên Thảo… thể hiện kỹ năng trình diễn, trả lời phỏng vấn với ban giám khảo và khán giả.

Á hậu Kiều Loan (bên trái) và á hậu Ngọc Thảo (bên phải) chấm Vòng sơ khảo.

Để tạo điểm nhấn cho phần hô tên của bản thân, nhiều thí sinh Miss Grand Vietnam 2022 đã sử dụng các câu, ca dao tục ngữ, biển số xe các tỉnh thành cũng như lời bài hát nổi tiếng. Ngoài ra, nhiều thí sinh còn nhấn nhá độc lạ, độc lạ khiến khán giả không khỏi trầm trồ và hào hứng cổ vũ. Không chỉ gây bất ngờ về khả năng trình diễn, các thí sinh còn thể hiện khả năng ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Đức.

Thí sinh Chu Lê Vi Anh thể hiện tài năng nhảy tại vòng phỏng vấn.

Thí sinh Chu Lê Vi Anh catwalk xoay 5 vòng liên tục:

Thí sinh Chu Lê Vi Anh (Top 8 So you think you can dance 2014, Top 5 Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022) đã khiến cả khán phòng bùng nổ với màn catwalk xoay 5 vòng liên tục và vũ đạo ngẫu hứng trên sân khấu. Mặc dù gặp sự cố trong màn thể hiện nhảy ngẫu hứng nhưng Vi Anh vẫn khiến trưởng Ban tổ chức trầm trồ và đánh giá nếu đem màn catwalk này đến với Miss Grand International sẽ thực sự gây chú ý.

Diễn viên hài Nguyên Thảo thần thái ở phần thi hô tên.

Thí sinh Huỳnh Thới Ngọc Thảo (diễn viên hài Nguyên Thảo) đã có màn hô tên độc lạ và gây chú ý với kỹ năng catwalk “một tiến ba lùi” thương hiệu của cô. Ngoài ra, nữ diễn viên còn tự tin “tấu hài” cùng với hoa hậu Thuỳ Tiên khiến chương trình có thêm nhiều màu sắc. Trả lời câu hỏi của Thuỳ Tiên, Ngọc Thảo chia sẻ rằng trở ngại đến với cuộc thi là bị ngăn cản nhiều. Cô không dám chia sẻ sớm với bạn bè về việc mình tham gia cuộc thi vì sợ bị ngăn cản và “nhốt” không cho đi thi.

Hot Tiktoker Julie tự tin catwalk.

Thí sinh Đinh Thị Mỹ Ái (Tiktoker Julie) có màn hô tên gây chú ý với âm hưởng từ câu hò miền Tây. Cô có làn da bánh mật và hình thể bốc lửa mang màu sắc phương Tây. Người đẹp chia sẻ làn da gốc đã có màu bánh mật, nhưng cô thích da rám nắng nên phơi nắng và chăm sóc để có màu sắc như hiện tại. Nhận được câu hỏi từ giám khảo Kiều Loan về lý do không tham gia các cuộc thi sắc đẹp trước đây để tìm đường đến Miss Grand International, Mỹ Ái cho biết: “Đủ nắng hoa sẽ nở, Julie ngày hôm nay đã đủ mạnh mẽ, kiên cường, sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng hoạt động”.

Thí sinh Bùi Lý Thiên Hương với những bước catwalk uyển chuyển.

Thí sinh Bùi Lý Thiên Hương trình diễn mãn nhãn và trả lời phỏng vấn mượt mà, truyền cảm hứng. Thiên Hương chia sẻ đến với cuộc thi với sự quyết tâm, cống hiến hết mình và dự án Quỹ trẻ em Thiên Hương vì cộng đồng. Cô hy vọng trở thành người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. "Hãy luôn tin vào chính mình, dù bạn là ai và bạn đến từ đâu thì hãy là chính mình và chúng ta sẽ luôn luôn có thể chinh phục được ước mơ của chính mình như Thiên Hương ngày hôm nay”, cô quyết tâm.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu khát khao giành được vương miện Miss Grand Vietnam 2022.

Xuất hiện tại phần thi phỏng vấn với màn hô tên lồng ghép biển số xe của quê hương Lâm Đồng, thí sinh Chế Nguyễn Quỳnh Châu (Top 5 Miss World Vietnam 2015) gây chú ý với những bước catwalk uyển chuyển và giọng nói truyền cảm của một MC. Khi được cho rằng là gương mặt cũ tại các cuộc thi sắc đẹp, cũng như trong lĩnh vực nghệ thuật, Quỳnh Châu thể hiện khát khao với đấu trường sắc đẹp quốc tế Miss Grand International và mong ước đóng góp cho cộng đồng nhiều hơn. Cô tin rằng, với các danh hiệu lớn, cô có thể lan tỏa tiếng nói lớn hơn so với vai trò diễn viên và MC hiện tại.

Mai Ngô thể hiện “máu chiến” tại sân khấu của vòng phỏng vấn.

Không kém cạnh, thí sinh Mai Ngô hâm nóng khán phòng với màn hô tên đầy năng lượng. Với kinh nghiệm ca hát, Mai Ngô đã hát rap ngay tại sân khấu. Tại phần trả lời phỏng vấn, Mai Ngô cho biết mục đích trở lại thi nhan sắc là thực hiện ước mơ, cho thấy sự thay đổi sau 5 năm và xứng đáng với vị trí cao nhất của cuộc thi.

Khi được giả định không đạt vị trí như mong muốn cuộc thi, Mai Ngô cho rằng cô vẫn sẽ giữ cá tính, nhưng không còn ngổ ngáo và “quậy tung lên”, thay vào đó cô sẽ “quậy” và “chiến” ở trên sân khấu để thuyết phục mọi người.

Hình ảnh Thuỳ Trâm “tươi mới” tại sân khấu sơ khảo Miss Grand Vietnam 2022.

Tại phần thi phỏng vấn, thí sinh Thuỳ Trâm (Vietnam’s Next Top Model 2017) có màn hỏi đáp cùng với giám khảo Kiều Loan bằng tiếng Quảng Nam vô cùng hài hước. Thuỳ Trâm chia sẻ: “6 năm trước, cô đã rất suy sụp và gặp khó khăn khi gặp phải tình trạng bạo lực mạng. Cô từng khép mình lại và không tìm được người để chia sẻ, cảm thông. May mắn lúc đó, cô có những người bạn đã giúp cô nhìn nhận để thay đổi và trưởng thành hơn. Giờ đây, cô đã biết chia sẻ, hạnh phúc và cảm thông cho những người khó khăn hơn”.

Nhan sắc ngọt ngào và thần thái tự tin của Tiktoker Kim Chi.

Hot Tiktoker Hoàng Kim Chi cũng gây chú ý với màn catwalk và hô tên tự tin, cùng với phong thái trả lời phỏng vấn tự nhiên. Khi nhận được câu hỏi của giám khảo về các Tiktoker dự thi nhan sắc nhưng bị đánh giá là nhan sắc ngoài đời thực không giống như trên mạng. Kim Chi cho rằng vẻ đẹp của một người phụ nữ không thể đánh giá bằng một tiêu chí cụ thể, chỉ cần bản thân người đó tự tin, luôn tỏa sáng từ bên trong tâm hồn thì đó là vẻ đẹp đẹp nhất của người phụ nữ Việt Nam.

Sau vòng sơ khảo, Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn 53 thí sinh vào vòng chung kết. Đêm đăng quang sẽ được tổ chức ngày 1/10 tại TP.HCM.

Ngọc Thuý