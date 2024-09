Sở GTVT tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản báo cáo về việc điều chỉnh phân luồng, tổ chức giao thông qua cầu Trung Hà tại km64+639 QL32, địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Quyết định được đưa ra dựa trên văn bản của Cục Đường bộ Việt Nam về phân luồng giao thông qua cầu Phong Châu (km18+200 QL32C), cầu Tứ Mỹ (km26+500 QL32C) và cầu Trung Hà (km64+639 QL32), tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, từ 15h chiều nay, Sở GTVT tỉnh Phú Thọ cho phép ô tô từ 7 chỗ trở xuống, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), phương tiện giao thông thô sơ đường bộ và người tham gia giao thông qua cầu Trung Hà.

Cầu Trung Hà cho phép ô tô con, xe máy lưu thông trở lại. Ảnh: Hùng Ngô

Đáng lưu ý, cơ quan chức năng chỉ cho phép lưu thông mỗi chiều một làn xe. Các phương tiện lưu thông theo làn xe quy định và đi với tốc độ tối đa 20 km/h và không được dừng đỗ trên cầu.

Sở GTVT tỉnh Phú Thọ đề nghị Công an huyện Ba Vì (TP Hà Nội), Công an huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) phối hợp với thanh tra Sở GTVT tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan, tổ chức hướng dẫn, điều tiết, phân luồng giao thông qua cầu Trung Hà bảo đảm an toàn.

Trước đó, vào tối 9/9, Sở GTVT TP Hà Nội thông báo cấm các phương tiện lưu thông qua cầu Trung Hà do cầu này bị hư hỏng, xói lở trụ cầu và đang trong quá trình sửa chữa.