Mở cửa ô tô thấy lô ma túy 'khủng', khám nhà lộ tiếp nhiều ra súng đạn

Công an tỉnh Bình Phước hôm nay (7/7) cho hay, lực lượng công an tỉnh vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Cục Hải quan tỉnh Bình Phước triệt phá một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn.

Số lượng ma túy bị công an phát hiện, thu giữ - Ảnh: Công an Bình Phước

Lực lượng chức năng đang tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng liên quan, trong đó có một đối tượng là quốc tịch Campuchia.

Theo cơ quan công an, vào chiều ngày 5/7, lực lượng chức năng phát hiện một ô tô 7 chỗ di chuyển trên quốc lộ 13 (đoạn thuộc thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) theo hướng về TP.HCM có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe chở 3 can nhựa chứa nhiều gói ma túy dạng đá, khay và heroin với tổng trọng lượng hơn 31kg.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô vận chuyển ma túy - Ảnh: Công an Bình Phước

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng liên quan, cơ quan công an phát hiện và thu giữ thêm 2 khẩu súng dạng Colt và Rulo, 5 viên đạn cao su cùng hơn 1kg ma túy đá, nhiều tài liệu liên quan đến việc vận chuyển ma túy.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.